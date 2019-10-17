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Meclis üyelerinden Mehmetçik'e selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Meclis üyeleri olağanüstü toplanarak Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ortak deklarasyon yayımladı - Toplantı sonrası Mehmetçik'e selam gönderen üyeler, toplantının huzur hakkı gelirini ise şehit çocuklarına bağışladı

Antalya'da Kepez Belediyesi Meclisinde AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP'li üyeler Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla olağanüstü toplanarak, Mehmetçik'e selam gönderdi, huzur hakkı gelirini ise şehit çocuklarına bağışladı.

Kepez Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlığında olağanüstü toplandı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için hazırlanan ortak deklarasyonu okudu.

Harekatı desteklediklerini belirten Demir, "Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kasteden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir." dedi.

Türkiye'nin güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiklerini anımsatan Demir, sadece terör örgütlerine yönelik değil, uluslararası destekçilerine karşı da büyük bir mücadele verildiğini kaydetti.

- "Huzur hakkı" geliri bağışlandı

Teröre karşı yürütülen mücadelenin bir ayağını ise Barış Pınarı Harekatı oluşturduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümünün DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir."

Ortak deklarasyonun okunmasının ardından Kepez Belediye Meclis üyeleri, Türk bayrağı açarak Mehmetçik'e selam verdi.

Kepez Belediyesi Meclis üyeleri, olağanüstü yapılan meclis toplantısının "huzur hakkı" gelirini şehit çocuklarının eğitimlerinde kullanılmak üzere Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışladı.

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Barış Pınarı Harekatı Kepez Belediyesi Meclisi

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