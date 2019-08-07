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Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Kenya’da bir kadın milletvekili Meclis’teki oturuma 5 aylık bebeği ile katılınca, güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

Kenya’da Kwale Eyaleti Milletvekili Zuleika Hassan, Ulusal Meclis’te yapılan oturuma 5 aylık bebeği ile katıldı.

Bunun üzerine oturuma başkanlık eden Christopher Omulele, Meclis’in bebek bakmak için doğru bir yer olmadığını belirterek, Zuleika Hassan’ın dışarı çıkmasını talep etti.

ZORLA DIŞARI ÇIKARILDI

Öte yandan bir grup milletvekili Omulele’nin bu talebine tepki göstererek, Hassan’ın salonu terk etmemesi gerektiğini savundu.

Ancak, güvenlik görevlileri Hassan ve bebeğini zorla dışarı çıkardı.

ÇOK SAYIDA VEKİL MECLİSİ TERK ETTİ

Bunun ardından çok sayıda vekil de Hassan’a destek olmak için Meclisi terk etti.

Yaşananlar nedeniyle oturuma bir süre ara verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kenya Milletvekili bebek

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