Medicana Bursa Hastanesi ile Nilüfer Belediyesi sağlıklı yaşam için ele ele verdi

URSA,(DHA)-"HASTALIĞI korumak tedavi etmekten daha az maliyetlidir" sloganıyla yola çıkan Medicana Bursa Hastanesi, Nilüfer Belediyesi ile birlikte bir yıl boyunca sürecek etkinlikler için protokol imzalandı.
Medicana Bursa Hastanesi ile Nilüfer Belediyesi arasında hizmet protokolü imzalandı. Halk Evi’nde gerçekleşen imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ile Başhekim Dr. Neşe Tunalı ve Kurumsal İletişim Müdürü Didem Aras katıldı. İmzalanan protokolde, Medicana Bursa Hastanesinin talep ettiği eğitim seminer ve çalışmalarda Nilüfer Belediyesi tarafından yer temini salon tahsisi yapılması yer alıyor. Protokolde ayrıca, Medicana Bursa Hastanesi tarafından Nilüfer Belediyesinin düzenlediği şenlik, konser ve spor müsabakaları gibi katılımın yoğun olduğu projelerde, Acil Yardım Ambulansı ile sağlık personeli görevlendirilmesi yapılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarının sünnet ediilmesi ve sağlıkta önemli günlerde çeşitli etkinlik seminer ve konferansların planlaması gibi maddeler bulunuyor.
Yaptığı konuşmada iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, Dr. Necip Kozalı ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Bozbey, Medicana Bursa Hastanesi ile indirim anlaşmasının dışında da güzel ortak projelerde yer alacağını vurgulayarak karşılıklı işbirliği anlaşmaların devam edeceğini de ifade etti.
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