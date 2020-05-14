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Meğer çamaşırlar bu yüzden yıpranıyormuş! 6 adımda yıpranma derdine son!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kim, sevdiği ve sıklıkla giydiği kıyafetlerin ilk günkü gibi kalmasını istemez ki! Oysa zaman içinde, özellikle de çamaşır makinesi kullanımı kaynaklı olarak kıyafetler yıpranır ve bir kısmı hayatlarına toz bezi olarak devam eder. İşte bu yüzden biz de çamaşırlarınızı uzun süre yıpranmadan kullanabilmeniz için yıkama önerileri hazırladık.

Meğer çamaşırlar bu yüzden yıpranıyormuş! 6 adımda yıpranma derdine son!

Eski zamanlarda elde yıkanan çamaşırlar, zaman içinde çalışırken yine insan gücüne ihtiyaç duyan merdaneli makinelerle devam etti yoluna. Günümüzde ise tam otomatik çamaşır makineleri evlerin olmazsa olmaz ve en emektar eşyalarından biri haline geldi. Üstelik bazıları hem yıkama hem de kurutma işlemini birlikte yapıyor. Çamaşır makineleri hayatımızı kolaylaştırıyor ancak bazı noktalara dikkat etmezsek çamaşırların yıpranmasına ve ömrünün kısalmasına da neden olabiliyor. Peki, çamaşırları uzun süre yıpranmadan kullanmak için nasıl yıkamalıyız?

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ÖNCE AYIRALIM

Çamaşırları yıkamaya başlamadan önce ilk yapılması gereken gruplara ayırmak olacaktır. Öncelikle beyazlar ve renkliler diye ayırmak gerekiyor elbette. Sonrasında; açık renkliler, koyu renkliler, havlular, çarşaflar gibi kendi içinde de ayırabilirsiniz. Özellikle renklerine göre ayırmak baskın renkteki kıyafetlerin diğer kıyafetleri boyamasına engel olur.

ETİKET ÖNEMLİ

Kıyafetleri mutlaka etiketlerinde yer alan yıkama talimatlarına uygun olarak yıkamanız gerekir. Etikette belirtilenden daha yüksek ısıda yıkamak çamaşırın kısa zamanda deforme olmasına sebep olur. Kumaşlara göre farklılık göstermekle birlikte beyazlar için 60 derece, renkliler içinse 40 derece ideal olanıdır. İpekli ve yünlü kumaşlarda ise 30 derece üzerine çıkmamakta fayda var. Yine etikette hangi ütü derecesinin kullanılabileceği de mevcuttur. Bu noktayı da gözden kaçırmayın.

MAKİNENİN KAPASİTESİ

Çamaşır makinenizi kapasitesinin üzerinde doldurarak çalıştırmayın. Bu hem makinenin gerektiği gibi çalışmasına engel olur hem de çamaşırlar sağlıklı bir şekilde yıkanamaz. Çamaşırların makine içinde rahatça dönmesine olanak sağlayacak boşluk olsun mutlaka.

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DETERJAN KULLANIMINI ABARTMAYIN

Fazla fazla deterjan kullanmak, daha iyi temizlik sağlayacağı anlamına gelmez. Fazla deterjan, kıyafetlerin üzerinden daha zor arınmasının yanında güneşte kururken renklerinin solmasına da sebep olur. Kokusuna kapılarak gereğinden fazla yumuşatıcı kullanmak da çamaşırların ömrünü kısaltabilir.

TERS ÇEVİRİN

Kıyafetleri yıkamadan önce ters çevirerek makineye atın. Bu şekilde hem yıkanırken ön taraflarının doğrudan deterjana maruz kalmasını önler hem de kuruma sırasında güneş ışınları sebebiyle renklerinin solmasına engel olursunuz.

KURUTURKEN GÜNEŞE DİKKAT

Mis gibi yıkanan çamaşırları kuruturken güneşli havaları özellikle tercih edebilirsiniz. Oysaki güneş, sıcaklığı sayesinde çamaşırların daha erken kurumasını sağlarken aynı zamanda renklerini alarak ömrünün kısalmasına da sebep olur. Bu yüzden doğrudan güneş ışığı görmeyen ama havadar bir yerde kurutmak çok tercih edilmeyen ancak olması gereken yöntemdir. Bir de asmadan önce hafifçe silkeleyeceğiniz çamaşırlar, çok fazla kırışmadan düzgünce kuruyarak ütüye hazır hale gelir.


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