Meğer çamaşırlar bu yüzden yıpranıyormuş! 6 adımda yıpranma derdine son!

Eski zamanlarda elde yıkanan çamaşırlar, zaman içinde çalışırken yine insan gücüne ihtiyaç duyan merdaneli makinelerle devam etti yoluna. Günümüzde ise tam otomatik çamaşır makineleri evlerin olmazsa olmaz ve en emektar eşyalarından biri haline geldi. Üstelik bazıları hem yıkama hem de kurutma işlemini birlikte yapıyor. Çamaşır makineleri hayatımızı kolaylaştırıyor ancak bazı noktalara dikkat etmezsek çamaşırların yıpranmasına ve ömrünün kısalmasına da neden olabiliyor. Peki, çamaşırları uzun süre yıpranmadan kullanmak için nasıl yıkamalıyız?

ÖNCE AYIRALIM

Çamaşırları yıkamaya başlamadan önce ilk yapılması gereken gruplara ayırmak olacaktır. Öncelikle beyazlar ve renkliler diye ayırmak gerekiyor elbette. Sonrasında; açık renkliler, koyu renkliler, havlular, çarşaflar gibi kendi içinde de ayırabilirsiniz. Özellikle renklerine göre ayırmak baskın renkteki kıyafetlerin diğer kıyafetleri boyamasına engel olur.

ETİKET ÖNEMLİ

Kıyafetleri mutlaka etiketlerinde yer alan yıkama talimatlarına uygun olarak yıkamanız gerekir. Etikette belirtilenden daha yüksek ısıda yıkamak çamaşırın kısa zamanda deforme olmasına sebep olur. Kumaşlara göre farklılık göstermekle birlikte beyazlar için 60 derece, renkliler içinse 40 derece ideal olanıdır. İpekli ve yünlü kumaşlarda ise 30 derece üzerine çıkmamakta fayda var. Yine etikette hangi ütü derecesinin kullanılabileceği de mevcuttur. Bu noktayı da gözden kaçırmayın.