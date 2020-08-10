Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...

Camlarınızın her yağan yağmurda su lekesi olması, yoldan geçen arabanın toz kaldırmasıyla camlarınızın kirlenmesi... Ev hanımlarının temizlerken en çok yorulduğu yer cam olur. Çeşitli temizlik malzemeleri kullanılsa da bazen camlar parlamaz. Oysa saçımızın ışıl ışıl olmasını sağlayan şampuanlar camlarda da aynı etkiyi gösteriyor! İşte şampuan ile cam temizleme yöntemi...
Camların temiz olması için farklı ürünler deneriz. Pek çok ticari ürün camları ayna gibi yapacağını vadediyor. Ancak gelip görün ki sonuç hiç de öyle değil! Oysa sürekli kullandığımız bazı basit ürünler bizi istediğimiz temizliğe kavuşturabilir! İşte şampuanla camları temizlemenin kolay yolu:
Öncelikle temizlik kovanızı yarısına kadar su ile doldurmalısınız. Suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. Ilık bir suya ihtiyacınız olacak.
Hazırladığınız temiz suyun içerisine kullandığınız herhangi bir şampuandan ilave etmelisiniz. Koyacağınız şampuan miktarına kendiniz karar vermelisiniz. Suya ekleyeceğiniz şampuan miktarı suyun ne kadar köpüklü olacağını etkiler. Fazla köpüklü bir suya ihtiyacınız yok. Ancak daha fazla şampuan kokmasını istiyorsanız ekleyebilirsiniz.
Pompalı şampuan şişelerinde birkaç pompa eklemeniz yeterli olur. Normal şampuan şişelerinde ise serçe parmağınızın kalınlığı kadar eklemeniz yeterli olur. Ya da bitmiş şampuan şişesinin içerisine su ekleyerek çalkalayın ve ardından suyun içerisine ekleyin. Bu şekilde biten şampuanı da değerlendirmiş olacaksınız.
Hazırladığınız suyun içerisinde mikrofiber bezi ya da cam silme bezini iyice yıkayın. Ardından camları bu bez ile silebilirsiniz.
Bu karışımı kovanın içerisine yapmak yerine püskürtmeli bir şişeye de yapabilirsiniz. Bu şekilde yüzey ile sıvının temas etmesini kolaylaştırırsınız. Ardından camınızı bez ya da cam sileceği yardımı ile iyice temizlemelisiniz. Camı iyice kurulamadığınız takdirde camda su lekeleri kalır. Bu yüzden dikkatli olun!
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