Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...

Camlarınızın her yağan yağmurda su lekesi olması, yoldan geçen arabanın toz kaldırmasıyla camlarınızın kirlenmesi... Ev hanımlarının temizlerken en çok yorulduğu yer cam olur. Çeşitli temizlik malzemeleri kullanılsa da bazen camlar parlamaz. Oysa saçımızın ışıl ışıl olmasını sağlayan şampuanlar camlarda da aynı etkiyi gösteriyor! İşte şampuan ile cam temizleme yöntemi...

ŞAMPUANLA CAMLAR IŞIL IŞIL OLUYOR!

Camların temiz olması için farklı ürünler deneriz. Pek çok ticari ürün camları ayna gibi yapacağını vadediyor. Ancak gelip görün ki sonuç hiç de öyle değil! Oysa sürekli kullandığımız bazı basit ürünler bizi istediğimiz temizliğe kavuşturabilir! İşte şampuanla camları temizlemenin kolay yolu: