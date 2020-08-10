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Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evimizde camları temizlemenin pek çok farklı yolunu buluruz. Çoğu zaman ne kadar silersek silelim camların temizliğinden memnun kalmayız. Peki camlarınızı hiç farklı ürünlerle temizlemeyi denediniz mi? Mesela saçlarınızın tertemiz olmasını sağlayan şampuanlarla? Şampuanlar yalnızca saçlarınızın parlamasını sağlamaz. İşte çoğu kişinin bilmediği bir yöntem: Şampuanla cam silmek.

Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...

Camlarınızın her yağan yağmurda su lekesi olması, yoldan geçen arabanın toz kaldırmasıyla camlarınızın kirlenmesi... Ev hanımlarının temizlerken en çok yorulduğu yer cam olur. Çeşitli temizlik malzemeleri kullanılsa da bazen camlar parlamaz. Oysa saçımızın ışıl ışıl olmasını sağlayan şampuanlar camlarda da aynı etkiyi gösteriyor! İşte şampuan ile cam temizleme yöntemi...

ŞAMPUANLA CAMLAR IŞIL IŞIL OLUYOR!

Camların temiz olması için farklı ürünler deneriz. Pek çok ticari ürün camları ayna gibi yapacağını vadediyor. Ancak gelip görün ki sonuç hiç de öyle değil! Oysa sürekli kullandığımız bazı basit ürünler bizi istediğimiz temizliğe kavuşturabilir! İşte şampuanla camları temizlemenin kolay yolu:

  • Öncelikle temizlik kovanızı yarısına kadar su ile doldurmalısınız. Suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. Ilık bir suya ihtiyacınız olacak.

  • Hazırladığınız temiz suyun içerisine kullandığınız herhangi bir şampuandan ilave etmelisiniz. Koyacağınız şampuan miktarına kendiniz karar vermelisiniz. Suya ekleyeceğiniz şampuan miktarı suyun ne kadar köpüklü olacağını etkiler. Fazla köpüklü bir suya ihtiyacınız yok. Ancak daha fazla şampuan kokmasını istiyorsanız ekleyebilirsiniz.

  • Pompalı şampuan şişelerinde birkaç pompa eklemeniz yeterli olur. Normal şampuan şişelerinde ise serçe parmağınızın kalınlığı kadar eklemeniz yeterli olur. Ya da bitmiş şampuan şişesinin içerisine su ekleyerek çalkalayın ve ardından suyun içerisine ekleyin. Bu şekilde biten şampuanı da değerlendirmiş olacaksınız.

  • Hazırladığınız suyun içerisinde mikrofiber bezi ya da cam silme bezini iyice yıkayın. Ardından camları bu bez ile silebilirsiniz.

  • Bu karışımı kovanın içerisine yapmak yerine püskürtmeli bir şişeye de yapabilirsiniz. Bu şekilde yüzey ile sıvının temas etmesini kolaylaştırırsınız. Ardından camınızı bez ya da cam sileceği yardımı ile iyice temizlemelisiniz. Camı iyice kurulamadığınız takdirde camda su lekeleri kalır. Bu yüzden dikkatli olun!

  • Son olarak camınızın normalden daha fazla kirli, tozlu ya da lekeli olduğunu düşünüyorsanız şampuanın yanında başka ürünler de kullanabilirsiniz. Marketten alacağınız herhangi bir temizlik ürününü tercih edebileceğiniz gibi evdeki farklı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Örneğin; suya karbonat ya da sirke katmak gibi. Beyaz sirke, içeriği temiz olan doğal bir temizlik malzemesi olarak kullanılır. Şampuanı suya kattıktan sonra beyaz sirkeden de suya yarım çay bardağı kadar katabilirsiniz. Çıkarılması zorlu lekelerden kurtulmanıza şampuan ile birlikte yardımcı olur.
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