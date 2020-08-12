Meğer evde boğaz pastili hazırlamak çok kolaymış! Bu pratik tarif sayesinde...

Boğaz ağrısına, kaşıntısına, öksürüğe karşı her zaman ilaç kullanmak zorunda değilsiniz. Yemek yaparken sürekli kullandığınız bazı şifalı baharatlar ile yapacağınız pastil sizi bu dertten kurtarır. Sadece 1 saat içerisinde hazır olacak bu tarif mutfağa hiç ilgisi olmayanın bile yapabileceği kadar kolay.
ŞİFALI BOĞAZ PASTİLİ NASIL YAPILIR?
Boğaz pastili sizi boğaz ağrısı derdinden kurtaracak. Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler ile başlayalım:
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
1 çay kaşığı pul biber (Alternatif olarak karabiber kullanılabilir.)
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı toz tarçın
3 adet karanfil
1 yemek kaşığı limon suyu (yarım limon kadar)
Şimdi bu malzemeler ile ne yapacağınıza bakalım:
Öncelikle tencereye suyu koyarak başlayabilirsiniz.
Ardından bal dışında kalan tüm baharatları tencereye koyun.
Tencereyi ocağın üzerine alın. Ağır ağır pişirmeye başlayın. Tencerenin içerisindeki karışımı sürekli olarak karıştırın. Karıştırmadığınız takdirde dibi tutar. Bu şekilde 20-30 dakika kadar karıştırmalısınız.
Tenceredeki karışımın kıvamı yoğun olmalı. Pekmez gibi bir kıvamı oluşana kadar karıştırmaya devam etmelisiniz. Kıvamı koyu olmadığı takdirde sonrasında sıvı kalır. Dondurma işleminde problem yaşanır ve pastil sürekli dağılır. Bu yüzden koyu bir kıvam oluşana kadar karıştırma işlemine devam etmelisiniz.
Karıştırma işlemine devam ederken tencerenin köpürmeye başladığını göreceksiniz. Köpük köpük ve koyu kıvamlı olan karışımı test etmek için içerisinde su olan bir tabağa birazcık koyarak sertleşip sertleşmediğine bakabilirsiniz. Bu şekilde kıvamı tutturduğunuzdan da emin olacaksınız. Hala sıvı olduğunu düşünüyorsanız karıştırmaya devam edin.
Kıvamı tutan karışımın altına kapatarak tencereyi kenara alın.
Herhangi bir tepsinizin içerisine yağlı kağıt serin.
Tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı bal ekleyerek iyice karıştırın. Bal tenceredeki karışıma iyice yedirilmeli. Evinizde bal olmaması halinde ise aynı oranda pekmez ekleyebilirsiniz.
Ardından tencereden karanfilleri çıkarın. Karışımı bir tatlı kaşığı yardımı ile tek tek tepsiye çıkarın. Pastillere bu şekilde yuvarlak şekil vererek tepsiye yayarsanız daha sonradan tüketmesi daha kolay olur.
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