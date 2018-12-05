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Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2018 08:33 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan Faisal Khan, tanışma sitesi aracılığıyla görüşmeye başladığı Faslı Asmae isimli kadınla bir süre sonra evlendi. Ancak hayatının en büyük yanlışını yaptığını yaşadıklarından sonra görebildi. Durumun bu denli ciddi olduğunu gösteren olay ise asansör kamerasıyla ortaya çıktı.

8 aylık evliliklerinin neredeyse her ayı tartışma ile geçen ikilinin yaşadıkları sıkıntılar avukata taşınınca olaylar daha da büyüdü. Kocasını 'Sana neler yapacağım göreceksin' diyerek tehdit eden ve koşarak daireden çıkan kadın, bakın sonrasında neler yaptı...

Kocasına iftira atmak için kendini yumrukladı

Avustralya'nın Sydney kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sydney'de yaşayan Faisal Khan, bir tanışma sitesi aracılığıyla Faslı Asmae isimli kadınla görüşmeye başladı ve kısa süre sonra evlendi.
8 aydır evli olan çiftin Nisan ayında evliliğinde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Karısının kendisini Avustralya'da oturma vizesi için kullandığından şüphelenen Faisal, özel bir avukat tuttu.
İddialara göre bu duruma sinirlenen genç kadın kocasına "sana neler yapacağımı göreceksin" dedi ve koşarak daireden ayrıldı. Bir süre sonra da polis kapıyı çaldı ve Faisal'ı 'şiddet'ten gözaltına aldı.
Süreç boyunca 20 bin dolarlık harcama yapan Faisal hemen kamera görüntülerini bulmak için araştırmalarda bulundu ve şoke eden görüntülere ulaştı.
Faisal Khan ise genç kadına dava açmaya ve ülkeden sınır dışı ettirmeye hazırlanıyor.
Ele geçirilen görüntülerde genç kadın asansöre binerken görülüyordu.
Kısa bir süre sonra ise genç kadın kendi kendini yumruklamaya başlıyordu.
Yumrukladıktan sonra da asansörden koşarak uzaklaşıyordu.
Olayın ardından genç kadının polise gittiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığını açıkladığı belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Yumruk kavga kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
"Kadının beyanı esastır" Erkeklere yaşama hakkı bile tanımayacaklar yakında, yazıklar olsun bu düzene...
Allah bütün erkekleri kadınların gazabından korusun koca bir AMİN
bu kadınlar varya bu kadınlar ahh ahhh
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