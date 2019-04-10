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Meghan Markle evde mi doğum yapacak? Kraliçe Elizabeth'in ayak izlerini takip ediyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyet ailesinin ayrıkı gelini Meghan Markle hakkında her geçen gün yeni bir haber ortaya çıkıyor. En yeni bilgi ise tıpkı Kraliçe Elizabeth gibi evde doğum yapacağı iddiası.

Meghan Markle evde mi doğum yapacak? Kraliçe Elizabeth'in ayak izlerini takip ediyor

Sussex düşesi Meghan Markle'ın doğumuna sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz günlerde saray geleneğini yıkarak kendine bir doğum koçu tuttuğu söylenen Meghan'ın bu kez doğumu evde yapacağı iddiası konuşuluyor.

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Daha çok Kraliyet ailesinin geleneklerini yıkmasıyla bilinen Meghan Markle'ın bu kez Kraliçe'nin izinden gittiği, tıpkı Elizabeth gibi ebe yardımıyla Berkshire’daki evinde doğum yapacağı yazıldı.

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Kendisi de büyükanne ve büyükbabasının Mayfair’deki evinde doğan Kraliçe Elizabeth, dört çocuğunu da Buckingham Sarayı’nda ve Clarence Evi’nde dünyaya getirmişti.

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Kraliyet ailesine yakın kaynaklar Meghan Markle’ın evde doğum yapmak istediğini, ancak 35 yaş üstü doğumlarda prematüre riski, epidural ya da sezaryen gerekliliği ihtimalleri nedeniyle hastane seçeneğini de dışarıda bırakmadığını belirtti.

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Daily Mail’e konuşan Düşes’in Amerikalı bir arkadaşı, Markle’ın her gün düzenli olarak yoga yaptığını, böylelikle doğuma hazırlandığını, sağlığı yerinde olduğu için evde doğumun güvenli olacağını söyledi.

Evde doğum güvenli midir?

Ev doğumları, eğer kadınların zaten bir bebeği varsa, hiçbir komplikasyon olmasa bile, güvenli bir seçenek olarak kabul edilir. Fakat normalde ilk çocuğu olanlar için önerilmez. Bunun nedeni, yeni annelerin doğum sırasında sezaryen veya forseps doğumunu gerektiren, sadece hastanede yapılabilecek sorunları yaşayabilmeleridir.


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