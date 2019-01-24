KADIN

Meghan Markle'ın yoga pozu Instagram'da moda oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YOGA HABERLERİ  | 24.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

İngiltere tahtının 5'inci sıradaki vârisi Prens Harry ile evlenen ve evlendiği günden beri gündemden düşmeyen Meghan Markle bu kez yoga pozuyla konuşuluyor. Britney Spears, Rosie Huntington-Whiteley gibi ünlülerin de favorisi olan bacak uzatma pozu şimdilerde instagram kullanıcılarının favori duruşu olarak görülüyor.

2019'un son trendi Düşes Meghan'ın yoga pozu oldu.

Meghan'ın yoga pozu instagram kullancılarının gündeminde

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gündemden düşmeyen gelini Meghan Markle, evlenmeden önce verdiği yoga pozlarıyla gündeme gelmiş çok konuşulmuştu.
Nişanlanmadan önce yogaya olan tutkusunu bir kadın dergisine anlatan Meghan, ''Yoga benim kanımda var, küçük yaşlardan beri hayatımın bir parçası. Formumu buna borçluyum” demişti. Düşesin hamileyken de yoga rutinine devam ettiği biliniyor.

CASEY BATCHELOR

CASEY BATCHELOR
Tüm bunların üzerine her şeyin viral haline geldiği instagram'da bu sıralar Meghan Markle'ın yel değirmeni olarak bilinen yoga pozu trend haline geldi.

ROSIE HUNGTINGTON-WHITELEY

ROSIE HUNGTINGTON-WHITELEY
Tek bacaklı tekerlek pozu olarak da bilinen duruş, Rosie Huntington-Whiteley, Britney Spears, Hilaria Baldwin gibi ünlülerin de favorileri arasında.

BRITNEY SPEARS

BRITNEY SPEARS
Yoga uzmanı Lisa Mitchell'e göre, poz omurgada esnekliği arttırıyor, omurları güçlendirdiriyor ve uzatıyor. Düzenli olarak uygulandığında ise zayıflama etkisi fark edebilirsiniz.

HILARIA BALDWIN

HILARIA BALDWIN
Lisa bu şekilde bir ila 3 dakika durmayı tavsiye ederken, eğer bir sırt yaralanmasına maruz kalındıysa, kalp düzensizlikleri, baş ağrıları, ishal, yüksek veya düşük kan basıncı olması durumunda çok dikkatli olunmasını öneriyor.

FEARNE COTTON

FEARNE COTTON

JENNA DEWAN

JENNA DEWAN

QUEEN BEY

QUEEN BEY

NİNA DOBREV

NİNA DOBREV

BRITNEY SPEARS

BRITNEY SPEARS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meghan markle yoga ünlüler yoga yeldeğirmeni pozu

En Çok Okunan Haberler

'Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan...'

'Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan...'

Ayşen Gruda'nın vefatı dostlarını yasa boğdu!

Ayşen Gruda'nın vefatı dostlarını yasa boğdu!

Hepsinin ortaya çıkmasını beklemeyin! Ana göstergesi cinsel ilişkide ağrı

Hepsinin ortaya çıkmasını beklemeyin! Ana göstergesi cinsel ilişkide ağrı

Annesinden korktu küvette doğum yaptı

Annesinden korktu küvette doğum yaptı

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Düşeslerin böyle görünmelerin bir nedeni var

Düşeslerin böyle görünmelerin bir nedeni var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni başlayanlara yoga yapmanın ne demek olduğunu gösteren 14 komik çalışma

Yeni başlayanlara yoga yapmanın ne demek olduğunu gösteren 14 komik çalışma

Sadece 2 günde ağrılardan kurtaran, gençlik iksiri içmiş gibi yapan egzersiz hareketleri

Sadece 2 günde ağrılardan kurtaran, gençlik iksiri içmiş gibi yapan egzersiz hareketleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.