Meghan Markle'ın yoga pozu Instagram'da moda oldu

2019'un son trendi Düşes Meghan'ın yoga pozu oldu.

Meghan'ın yoga pozu instagram kullancılarının gündeminde

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gündemden düşmeyen gelini Meghan Markle, evlenmeden önce verdiği yoga pozlarıyla gündeme gelmiş çok konuşulmuştu.

Nişanlanmadan önce yogaya olan tutkusunu bir kadın dergisine anlatan Meghan, ''Yoga benim kanımda var, küçük yaşlardan beri hayatımın bir parçası. Formumu buna borçluyum” demişti. Düşesin hamileyken de yoga rutinine devam ettiği biliniyor.

CASEY BATCHELOR Tüm bunların üzerine her şeyin viral haline geldiği instagram'da bu sıralar Meghan Markle'ın yel değirmeni olarak bilinen yoga pozu trend haline geldi.

ROSIE HUNGTINGTON-WHITELEY Tek bacaklı tekerlek pozu olarak da bilinen duruş, Rosie Huntington-Whiteley, Britney Spears, Hilaria Baldwin gibi ünlülerin de favorileri arasında.

BRITNEY SPEARS Yoga uzmanı Lisa Mitchell'e göre, poz omurgada esnekliği arttırıyor, omurları güçlendirdiriyor ve uzatıyor. Düzenli olarak uygulandığında ise zayıflama etkisi fark edebilirsiniz.

HILARIA BALDWIN Lisa bu şekilde bir ila 3 dakika durmayı tavsiye ederken, eğer bir sırt yaralanmasına maruz kalındıysa, kalp düzensizlikleri, baş ağrıları, ishal, yüksek veya düşük kan basıncı olması durumunda çok dikkatli olunmasını öneriyor.

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