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Meghan Markle stili tüm kadınlara ilham verecek

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

Bu yılın Mayıs ayında Kraliyet ailesinin bir üyesi olan eski oyuncu yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, her giydiği ile kadınlara ilham kaynağı olmaya başladı. Bu yazıda, Meghan Markle'ın tüm kadınlara faydalı olabilecek ipuçlarını bulacaksınız. Siz de Kraliyet ailesinden bir üye gibi görünebilirsiniz hem de çok az çabayla!

Meghan Markle stili tüm kadınlara ilham verecek

CİLDİNİZİN TONUNU VURGULAYIN

1

Meghan Markle daha koyu bir cilde sahip olduğu için çoğunlukla bej veya açık renkte elbiseler giyiyor. Eğer cilt renginiz koyuysa haki, marsala ve parlak sarı renkleri tercih etmeniz önerilir. Cilt renginiz daha açıksa zümrüt, koyu mavi renkler veya pastel tonları tercih edebilirsiniz.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİNİ VURGULAYIN

2

Eğer kapalı yaka elbise giymek istemiyor ancak etrafınızdaki insanları da etkilemek istiyorsanız, köprücük kemiğini gösteren kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Bu giysiler gerçekten kadınsı gösteriyor.

VÜCUT KUSURLARINI GİZLEMEK İÇİN

3

Meghan'ın oldukça dar kalçaları ve küçük göğüsleri var ama onları nasıl kendi yararına kullanabileceğini biliyor. Kruvaze kesim elbiseler hem kalçalarını hem de göğüslerini büyük gösteriyor. Birkaç kumaş katmanı ve renkte vurgu, göğüs bedeninizi de görsel olarak artırabilir. Ancak tam tersine sorun yaşayanlar düğmeli uzun blazerler, yuvarlak yakalı hatlı kyafetleri tercih edebilirler.

DOĞRU ÇORABI SEÇİN

4

Çoraplar imajınızı bozabilir veya daha da zarif hale getirebilir. Meghan, genellikle elbisesiyle aynı renkte çorap tercih ediyor. Elbette, bu yöntem kırmızı veya pembe bir elbisede kötü görünecektir. Ancak açık renkli elbiselerde aynı tonda çorapları tercih etmeniz daha şık görünmenizi sağlayacaktır.

BÜYÜK KIYAFETLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

5

Büyük boyutlu kıyafetler son derece popüler. Ancak Kraliyet Ailesi bunu pek tercih etmiyor. Meghan dışında tabii ki. Meghan burada büyük gömleğini klasik bir pantolon ve şapkayla tamamlamış.

PANTOLON SEÇİMİ

6

Bir kutlama ya da iş toplantısı klasik bir pantolon her durumda size yardımcı olabilir. Sadece uygun aksesuarları bulmalısınız.

AKSESUAR TAKMAKTAN KORKMAYIN

7

Muhteşem bir elbise giyseniz bile, aksesuar takmaktan kaçınmayın: Genel görünümünüzü daha iyi hale getirebilirler. Kraliyet ailesi çok tercih etmese de Meghan genellikle gözlük takar. Bu aksesuarı şapka ve elbiselerle mükemmel bir şekilde birleştiriyor.

AKSESUARLARIN VE KIYAFETLERİN RENKLERİNİ BİRLEŞTİRMEYİ ÖĞRENİN

8

Sussex Düşesi büyük çanta takmayı seviyor ve her zaman elbisesiyle iyi görünecek renkleri seçiyor. Koyu yeşil bir elbise ve kahverengi bir çanta, bunun mükemmel bir örneği. Gardırobunuzdaki aksesuarların renklerini seçmek için hangi renklerin birleştirileceğini öğrenmelisiniz.

BELİNİZİ VURGULAYIN

9

Bir kum saati figürünüz olmasa bile belinizi vurgulayabilirsiniz. Meghan genellikle kemer ve geniş etekler kullanıyor. Görünür bir köprücük kemiği ile birlikte bu seçimler daha kadınsı görünmeyi sağlıyor.

En çok beğendiğiniz Meghan Markle'ın görünüşü hangisi?

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