Meghan Markle stili tüm kadınlara ilham verecek

CİLDİNİZİN TONUNU VURGULAYIN

Meghan Markle daha koyu bir cilde sahip olduğu için çoğunlukla bej veya açık renkte elbiseler giyiyor. Eğer cilt renginiz koyuysa haki, marsala ve parlak sarı renkleri tercih etmeniz önerilir. Cilt renginiz daha açıksa zümrüt, koyu mavi renkler veya pastel tonları tercih edebilirsiniz.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİNİ VURGULAYIN

Eğer kapalı yaka elbise giymek istemiyor ancak etrafınızdaki insanları da etkilemek istiyorsanız, köprücük kemiğini gösteren kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Bu giysiler gerçekten kadınsı gösteriyor.

VÜCUT KUSURLARINI GİZLEMEK İÇİN

Meghan'ın oldukça dar kalçaları ve küçük göğüsleri var ama onları nasıl kendi yararına kullanabileceğini biliyor. Kruvaze kesim elbiseler hem kalçalarını hem de göğüslerini büyük gösteriyor. Birkaç kumaş katmanı ve renkte vurgu, göğüs bedeninizi de görsel olarak artırabilir. Ancak tam tersine sorun yaşayanlar düğmeli uzun blazerler, yuvarlak yakalı hatlı kyafetleri tercih edebilirler.

DOĞRU ÇORABI SEÇİN

Çoraplar imajınızı bozabilir veya daha da zarif hale getirebilir. Meghan, genellikle elbisesiyle aynı renkte çorap tercih ediyor. Elbette, bu yöntem kırmızı veya pembe bir elbisede kötü görünecektir. Ancak açık renkli elbiselerde aynı tonda çorapları tercih etmeniz daha şık görünmenizi sağlayacaktır.