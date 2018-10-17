Meghan Markle topuklu ayakkabıdan da vazgeçti! Giydiği babetle takdir topladı

Hamile oluşu tüm dünyaya duyurulduktan sonra ilk resmi ziyaretini Avustralya'ya yapan Sussex Düşesi Meghan Markle, geziye topuklu ayakkabılarla başladı; gezinin sonlarına doğru ise 'çevre dostu babet' giyerek beğeni topladı.

Meghan'ın ayakkabıları çevreye duyarlı bir şirket olan Rothy's'e ait. Geri dönüştürülmüş su şişelerinden yapılan babet giymeyi tercih eden Sussex düşesi moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

Eleştirmenler Meghan için, ''çevre bilincine sahip bir anne adayı, güzel bir örnek'' yorumunda bulundular.

Stephen Hawthornthwaite ve Roth Martin tarafından kurulan Rothy's firması kadınlar için şık, konforlu ve sürdürülebilir ayakkabılar tasarlıyor. Geri dönüştürülmüş su şişelerinden yapılan ayakkabılar 712 TL'ye satılıyor.



