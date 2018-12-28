Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Edinilen bilgilere göre, 2016 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığı iddiasıyla 2016 yılında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan Mehmet Ali Sarı, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Sarı’nın 2016 yılında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı, daha sonra hakkında tekrardan gözaltı kararı çıkartıldığı ve yaklaşık 2 yıldır firari olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 yıldır ekipler tarafından aranan Sarı, İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Hangi ülkeden Türkiye’ye giriş yaptığı savcılık kararı ile gizli tutulan Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

İHA

