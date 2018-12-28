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Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 13:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığı iddiası ile hakkında arama kararı çıkartıldıktan sonra firari olarak aranan, önceki gün İstanbul'da havaalanında gözaltına alınan iş adamı Mehmet Ali Sarı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 2016 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığı iddiasıyla 2016 yılında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan Mehmet Ali Sarı, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Sarı’nın 2016 yılında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı, daha sonra hakkında tekrardan gözaltı kararı çıkartıldığı ve yaklaşık 2 yıldır firari olduğu öğrenildi.

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Yaklaşık 2 yıldır ekipler tarafından aranan Sarı, İstanbul Atatürk Havaalanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Hangi ülkeden Türkiye’ye giriş yaptığı savcılık kararı ile gizli tutulan Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
mehmet ali sarı FETÖ Atatürk Havalimanı

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