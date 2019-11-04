Mehmet Amca'ya, sabah akşam selamlaladığı askerlerden 'arma' jesti

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/MERZİFON(Amasya), (DHA) - AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Mehmet Kurtul (68), 25 yıldır, evine 1 kilometre mesafedeki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki askerleri, sabah ve akşam selamlayarak karşılayıp, uğurluyor. Kendilerine gösterilen sevgiye karşılıksız kalmayan askerler de Kurtul için üzerinde ‘Selamın eksik olmasın Mehmet Amca 5’inci Ana Jet Üssü Merzifon’ yazan özel arma hazırlattı. Mehmet Kurtul, “Bu benim torunlarıma bırakacağım en gururlu hatıra olacak" dedi.

Merzifon ilçesi Gökçebağ köyünde yaşayan 3 çocuk, 8 torunu olan Mehmet Kurtul, 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli askerleri yıllardır sabah erken saatlerde karşılayıp, akşam uğurluyor. Evinin önündeki yoldan geçen askerlere, sabah ve akşam asker selamı veren Kurtul, zaman zaman komutanlar tarafından üsse davet edilip, ağırlanıyor.

Kurtul’un bu sevgisini karşılıksız bırakmak istemeyen komutanlık yetkilileri, Türk Hava Kuvvetleri için bugüne kadar yaklaşık 350 arma tasarlayan Ömer Erkmen ile irtibata geçti. Erkmen'e hazırlatılan ve üzerinde ‘Selamın eksik olmasın Mehmet Amca 5’inci Ana Jet Üssü Merzifon’ yazısı ile Türk Bayrağı, askeri uçaklar ve Mehmet Kurtul’un resminin bulunduğu özal arma, Kurtul’a hediye edildi. Büyük mutluluk yaşayan Kurtul, armaya gözü gibi bakıyor.