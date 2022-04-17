Mehmet Aydın kimdir? Suriye'de etkisiz hale getirilen terörist Mehmet Aydın kim?

Mehmet Aydın kimdir? PKK'nın sözde sorumlularından Rojvan Van kod adlı Mehmet Aydın, Suriye'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist, köylülerin kaçırılması eyleminde parmağı vardı.

MEHMET AYDIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlenince MİT harekete geçti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

AA'nın haberine göre 2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi.



