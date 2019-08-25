HABER

Mehmet Erdem Yalova'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 23:16 | Son Güncelleme

Mehmet Erdem Yalova'da konser verdi

Şarkıcı Mehmet Erdem, Yalova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen geleneksel sünnet şöleni kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sünnet olan 55 çocuk ve aileleriyle bir araya geldi.

Salman'ın sünnet olan çocuklara hediyelerini vermesinin ardından Mehmet Erdem, meydanda kurulan platformda sahne aldı.

Erdem, konserinde albümünün sevilen şarkılarını seslendirdi.

Mehmet Erdem, yaklaşık 2 saat süren konsere katılan herkese teşekkür etti.

PARTNERSkandal sözler: Hostesin kalçası...Skandal sözler: Hostesin kalçası...
Parkta tartıştığı eşine kurşun yağdırdıParkta tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
Acı haber! Kötü kokular yayılınca ortaya çıktıAcı haber! Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konser Mehmet Erdem Yalova

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Taze aşıklar gittikleri her yerde dudak dudağa

Taze aşıklar gittikleri her yerde dudak dudağa

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Parkta tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Acı haber! Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı

Acı haber! Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı

Son dakika: Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ankara'da korkutan deprem!

Güngören'de dehşet! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Güngören'de dehşet! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.