Meizu Note 8 afişleri için falling star akımı kullanıldı

Note serisinin en son üyesi olan Meizu M6 Note‘un çıkışının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Görünüşe göre Meizu, yaklaşık 13 ayın ardından yenileme yapmak için hazır. Nitekim dün yayınlanan afişlerle tanıtım tarihi resmen belli oldu.

Son dönemde sosyal medyada sıkça rastladığımız “Falling star” akımı, Meizu’nun duyurularında da kendine yer buldu. Yayınlanan afişlerde Note 8‘in tanıtılacağı çok net bir şekilde ima ediliyor ve tarih olarak da 25 Ekim gösteriliyor.

Peki amiral gemisinde ne gibi özellikler yer alacak? Açıkçası telefonla ilgili basının eline düşmüş net bilgiler yok. Bu konuda afişler de bize yardımcı olmuyor; yalnızca kamera konusunda özel bir şeylerin bizi beklediği buradan ön görülebilir.

En azından cihazı ve tüm detaylarını resmen görmek için sadece bir hafta gibi kısa bir süre beklememiz gerekiyor.

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