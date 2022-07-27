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Cinsel ilişki fekalete döndü! Penisi kırılan adam büyük panik yaşadı, soluğu hastanede aldı

27.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir çift cinsel ilişki sırasında kabusu yaşadı. Cinsel birliktelik sırasında penisi kırılan adam korkudan ne yapacağını şaşırdı. İkili soluğu acil büyük bir panikle hastanede aldı.

Cinsel ilişki fekalete döndü! Penisi kırılan adam büyük panik yaşadı, soluğu hastanede aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Andy ve Bree isimli bir çift cinsel ilişki sırasında adeta kabusu yaşadı. İlişkilerini renklendirmek isteyen ikili tatile çıktıkları sırada yolun üzerindeki bir benzin istasyonunda durmaya karar verdi. Benzin istasyonunda yakınlaşan çift cinsel bir yaralanma geçirdi ve Andy’in penisi kırıldı. TLC’in Sex Sent Me to ER programında oyuncular tarafından yeniden canlandırılan olayda Andy ve Bree büyük bir panikle hastaneye gitmek zorunda kladı.

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“HER YERDE KAN VARDI VE DURMUYORDU”

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Cinsel birliktelik sırasında bir anda ağrı ve acı hissettiğini dile getiren Andy, “Penisimden dökülen kanı gördüğümde ne yapacağımı bilemedim. Her yerde kan var ve durmuyordu. Acı ölçeğinde yaşadığım an için 10 üzerinden 10 puan veririm” dedi.

Erkek arkadaşının acı içinde kıvranması üzerine 45 dakikalık mesafedeki en yakın hastaneye gitmek için yola çıktıklarını anlatan Bree, “Büyük bir suçluluk duygusu yaşadım. Ona ne olduğunu uzun bir süre boyunca anlamadım” diye konuştu.

ZORLU BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

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Dr Michael Guirguis, yaptığı incelemenin sonucunda Andy’in penil kırığı olduğunu ve sağ tunika albugineasının yırttığını açıkladı. Andy, penisin bükülmesini önlemek için diğer tarafında kırılması ve yeniden onarılmasını içeren zorlu bir ameliyat geçirdi.

Dr. Michael Guirguis, diğer tarafı kırmanın gerekli olduğunu, "aksi takdirde penis dik olmayacak ve düz olacak ve hastanın büyük olasılıkla istemeyeceği bir eğriliğe sahip olacak" sözleriyle açıkladı.

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