HABER

Meksika sınırında bir çocuk daha hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 20:57 | Son Güncelleme

Meksika sınırında bir çocuk daha hayatını kaybetti

ABD'de Orta Amerikalı göçmenlerin akınına uğrayan Meksika sınırından yasa dışı yollarla geçtikten sonra annesiyle gözaltına alınan 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme girişimleriyle alevlenen ABD'nin göçmen politikası tartışmaları sürerken, sınırda annesiyle yakalanan 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Guatemala'dan yola çıkarak ABD'ye yasa dışı yollarla giren ve Teksas'da annesiyle yakalanan 2 yaşındaki bir erkek çocuğu zatürre teşhisiyle El Paso'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.

Önceki aylarda, ABD'ye yasa dışı yollarla girdikleri gerekçesiyle gözaltında tutulan 3 çocuk daha yaşamını yitirmişti.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye gelmeye devam ediyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Eleştirilen o videoyu eğlence için çekmişEleştirilen o videoyu eğlence için çekmiş
Minibüs sürücü ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga ettiMinibüs sürücü ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump göçmen Guatemala

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Amerika'yı salladı! Büyük final...

Amerika'yı salladı! Büyük final...

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.