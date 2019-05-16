Meksika sınırında bir çocuk daha hayatını kaybetti

ABD'de Orta Amerikalı göçmenlerin akınına uğrayan Meksika sınırından yasa dışı yollarla geçtikten sonra annesiyle gözaltına alınan 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme girişimleriyle alevlenen ABD'nin göçmen politikası tartışmaları sürerken, sınırda annesiyle yakalanan 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Guatemala'dan yola çıkarak ABD'ye yasa dışı yollarla giren ve Teksas'da annesiyle yakalanan 2 yaşındaki bir erkek çocuğu zatürre teşhisiyle El Paso'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.

Önceki aylarda, ABD'ye yasa dışı yollarla girdikleri gerekçesiyle gözaltında tutulan 3 çocuk daha yaşamını yitirmişti.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye gelmeye devam ediyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

