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Meksika'dan Venezuela için diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:02 | Son Güncelleme

Meksika, Venezuela'daki krizin çözümü için diyalog çağrısını yineledi

Meksika, Venezuela'daki krizin çözümü için diyalog çağrısını yineledi.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişiminin ardından meydana gelen şiddet olaylarından duyulan kaygıyı ifade edilerek taraflara diyalog çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkedeki siyasi tarafların can ve mal kaybına yol açacak eylemlerden kaçınması, Venezuela topraklarında herhangi bir yabancı müdahaleye izin verilmemesi ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca sorunların demokratik zeminde çözülmesi ve insan haklarına karşılıklı saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi, gerilimin düşürülmesi ve şiddetin durdurulması için diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine vurgu yapıldı.

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, salı günü yaptığı açıklamada, Venezuela'daki darbe girişiminin yarattığı kriz için "barışçıl çözüm" çağrısında bulunmuştu.

- Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, 3 dakikalık videoda, bir grup asker ile serbest bıraktıkları ev hapsindeki muhalif lider Leopold Lopez'i de yanına alarak Venezuela halkına ve askerlere Maduro hükümetine karşı harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Guaido ve beraberindekiler, iki adet zırhlı araçla askeri üs ile kent merkezi arasındaki otoyolu trafiğe kapatmıştı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Guaido ve beraberindekilerin hareketini "darbe girişimi" olarak nitelemiş, silahlı kuvvetlerin buna karşı koyacağını ifade etmişti.

ABD yönetimi ise Guaido ve taraftarlarına destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi Meksika Venezuela

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