Mektup gönderdi! Putin ve Zelenskiy ile görüşmek istiyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yanı sıra diplomatik görüşmeler de sürüyor. Birleşmiş Milletler'den de önemli bir görüşme talebi geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.

PUTİN'DEN MOSKOVA'DA, ZELENSKİY'DEN KİEV'DE GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi. (AA)



