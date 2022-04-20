HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mektup gönderdi! Putin ve Zelenskiy ile görüşmek istiyor

Mektup gönderdi! Putin ve Zelenskiy ile görüşmek istiyor

20.04.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı Birleşmiş Milletler'den (BM) dikkat çeken bir açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den görüşme istediği belirtildi. Söz konusu görüşmeye ilişkin taraflara mektup gönderildiği aktarıldı.

Mektup gönderdi! Putin ve Zelenskiy ile görüşmek istiyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yanı sıra diplomatik görüşmeler de sürüyor. Birleşmiş Milletler'den de önemli bir görüşme talebi geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.

thumbs_b_c_65a046a1d4bfd1206ef00cda1c87b939

PUTİN'DEN MOSKOVA'DA, ZELENSKİY'DEN KİEV'DE GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AB'den Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosuyla ilgili dikkat çeken çıkış! "Er ya da geç..."AB'den Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosuyla ilgili dikkat çeken çıkış! "Er ya da geç..."
Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirttiKonya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti
Kızını kalbinden bıçaklayıp öldüren anne, asit içtiKızını kalbinden bıçaklayıp öldüren anne, asit içti
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Otomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdı

Otomobilini satmak isterken, bedavaya kaptırdı

Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Üçüncü İttifak, Millet İttifakı’nda kayıp yaratır mı?

Kız yurdunda şoke eden olay!

Kız yurdunda şoke eden olay!

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.