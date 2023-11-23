Melek Baykal setlere geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak

Cennet Mahallesi, Görgüsüzler, Akasya Durağı ve Türk Malı gibi birçok başarılı projede yer alan usta sanatçı Melek Baykal son olarak Bursa Bülbülü filminde Zeliha karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Melek Baykal'ın yeni adresi belli oldu. Usta oyuncu çok iddialı bir diziyle ekrana dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melek Baykal “Yan Oda” dizisinde çok farklı bir role hayat vermeye hazırlanıyor. Bugüne kadar birbirinden renkli ve güçlü karaktere hayat veren usta oyuncu bu kez kilo sorunu olan, sağlık sorunları nedeniyle oldukça huysuz ve gizemli “Cevale” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Barış Günger’in muhteşem kaleminden çıkan OGM Pictures imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı oturacak.

Star TV'de yayınlanacak olan dizide her şey Cevale’nin sunucu kızı Verda’nın programına konuk olan iş insanı Fikret Alabey’le evlilik kararı almasıyla başlayacak. Kızının bu evliliği ailesine zor anlar yaşatmayı alışkanlık haline getiren Cevale’nin hayatını tamamen değiştirecek.





