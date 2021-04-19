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Melihat Gülses kimdir ve nereli? Melihat Gülses kaç yaşında? İşte şarkıları

19.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melihat Gülses, Musikişinas Tüccarlarımız, Hüznün Hikayeleri, Narçiçeğim, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Beyaz Köpükler ve İstanbul'dan Atina'ya Türküler gibi oldukça başarılı ve önemli Klasik Türk Müziği albümlerine imza atmıştır. Melihat Gülses aynı zamanda Ihlamurlar Altında isimli dönemin ikonik dizisinde "Çok Aşığın Var Diyorlar" şarkısını seslendirmiş ve oldukça beğenilmiştir.

Melihat Gülses kimdir ve nereli? Melihat Gülses kaç yaşında? İşte şarkıları

Melihat Gülses, müzik hayatına ilk olarak TRT İstanbul Radyosu ile adım atmıştır. İstanbul'daki Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya gelen Melihat Gülses, çocukluğunun geçtiği İstanbul'dan babasının tayini sebebiyle ayrılmış ve Nevşehir, Gaziantep gibi illerde büyümüştür.

MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

Melihat Gülses, 1958 senesinde dünyaya gelmiş; müzik hayatına ise 1981 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda adım atmıştır. Melihat Gülses, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olmuştur.

Melihat Gülses, Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbul'dan Atina'ya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik’e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna’ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imza atmıştır.

Melihat Gülses, müzik hayatı içerisinde birçok ödüle layık görülmüştür. Ünlü sanatçı; 2012’de Pertevniyal Lisesi’nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Melihat Gülses, günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtiçi ve yurtdışı konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu'nda besteleri seslendirmektedir.

MELİHAT GÜLSES EVLİ Mİ?

Melihat Gülses, Necip Gülses ile evlidir. Necip Gülses; İstanbul Radyosu'nda tanbur sanatçılığı yapmaktadır. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Melihat Gülses'in kızının adı Neva; oğlunun adı ise Alihan'dır.

MELİHAT GÜLSES ALBÜMLERİ

2014 - Senden Uzakta

2012 - Tuna'ya Hasret

2007 - Beyaz Köpükler

2005 - Narçiçeğim 2

2005 - Narçiçeğim

2004 - Hüznün Hikayesi

2002 İki/Eylül Şarkıları

2000 - İstanbul'dan Atina'ya Türküler

1996 - Tatyos Efendi

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