Melihat Gülses kimdir ve nereli? Melihat Gülses kaç yaşında? İşte şarkıları

Melihat Gülses, müzik hayatına ilk olarak TRT İstanbul Radyosu ile adım atmıştır. İstanbul'daki Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya gelen Melihat Gülses, çocukluğunun geçtiği İstanbul'dan babasının tayini sebebiyle ayrılmış ve Nevşehir, Gaziantep gibi illerde büyümüştür.

MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

Melihat Gülses, 1958 senesinde dünyaya gelmiş; müzik hayatına ise 1981 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda adım atmıştır. Melihat Gülses, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olmuştur.

Melihat Gülses, Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbul'dan Atina'ya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik’e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna’ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imza atmıştır.

Melihat Gülses, müzik hayatı içerisinde birçok ödüle layık görülmüştür. Ünlü sanatçı; 2012’de Pertevniyal Lisesi’nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü’nün sahibi olmuştur.