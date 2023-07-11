Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşk mı yaşıyor? İddialar sosyal medyayı salladı

Son olarak EGO dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle büyük beğeni toplayan Melisa Aslı Pamuk bu defa özel hayatıyla gündem oldu. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Bir süre önce ilişkisini noktalayan Melisa Aslı Pamuk'un gönlünü yine bir futbolcuya kaptırdığı iddiası sosyal medyayı salladı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı yakınlaştı. İkilinin Çeşme tatilinde tanıştıkları ileri sürüldü.

Haklarında aşk dedikoduları çıkan Melisa Pamuk ile Yazıcı'nın sosyal medyada birbirlerini takibe alması ise aşk iddialarını güçlendirdi.

Önceki yıl futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncunun adı, bir süre önce de Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı.



