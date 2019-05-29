Meme büyüklüğünde spora katılımın motivasyonu

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, meme büyüklüğünün sportif aktivitelere katılırken ne gibi etkileri olduğu konusunda oldukça faydalı bilgilerde bulundu.

Celeste ve arkadaşları şiddetli hareketlerde büyük memeler küçük memelere göre yarıdan yarıya performans eksikliğini göstermişlerdir. Normal hareketlerde ise performansta bir farklılık bulamamışlar.

SUDA SPOR YAPMANIN MEME BÜYÜKLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ

Genel düşünce su içinde büyük memeli kadınların daha kolay spor yaptıkları yönündedir. Bu kısmen doğrudur. Suda yapılan zıplama hareketinde dikey hareket aralığı karada yapılandan daha fazladır (suyun itici hareketinden dolayı).

Fakat hızı yavaştır ve memenin hareketinin durması anında bağlara binen kuvvet de azdır. Bu da suda sporun daha yorucu olmasına rağmen meme ağrısının daha az olması sonucunu çıkaracaktır.

SPORDA GÖĞÜS TRAVMASININ AKUT VE KRONİK ETKİLERİ NELERDİR?

Bir çalışmada kadın sporcuların %47.9'unun spor faaliyeti esnasında meme travması oluştuğunu göstermiştir. Bu çalışmada meme hasarı bildiren bayan sporcuların yaklaşık üçte biri morarma-renk değişikliği olmuş.