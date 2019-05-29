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Meme büyüklüğünde spora katılımın motivasyonu

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 29.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

Baskılanmış sportif aktivite, kısır döngü oluşturarak enerji kaybını azaltır, bu da göğüsün büyümesine ve BMI artmasına neden olur. Bu sportif faaliyetlere girmeyi arttırmak için doğru sütyen kullanımı gereklidir.

Meme büyüklüğünde spora katılımın motivasyonu

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, meme büyüklüğünün sportif aktivitelere katılırken ne gibi etkileri olduğu konusunda oldukça faydalı bilgilerde bulundu.

Celeste ve arkadaşları şiddetli hareketlerde büyük memeler küçük memelere göre yarıdan yarıya performans eksikliğini göstermişlerdir. Normal hareketlerde ise performansta bir farklılık bulamamışlar.

SUDA SPOR YAPMANIN MEME BÜYÜKLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ

Genel düşünce su içinde büyük memeli kadınların daha kolay spor yaptıkları yönündedir. Bu kısmen doğrudur. Suda yapılan zıplama hareketinde dikey hareket aralığı karada yapılandan daha fazladır (suyun itici hareketinden dolayı).

Fakat hızı yavaştır ve memenin hareketinin durması anında bağlara binen kuvvet de azdır. Bu da suda sporun daha yorucu olmasına rağmen meme ağrısının daha az olması sonucunu çıkaracaktır.

SPORDA GÖĞÜS TRAVMASININ AKUT VE KRONİK ETKİLERİ NELERDİR?

Bir çalışmada kadın sporcuların %47.9'unun spor faaliyeti esnasında meme travması oluştuğunu göstermiştir. Bu çalışmada meme hasarı bildiren bayan sporcuların yaklaşık üçte biri morarma-renk değişikliği olmuş.

Hatta bunlar koltuk kemeri yaralanmasına benzetilmiş ve yaralanmayı takip eden aylar-yıllarda yağ kist-yağ nekrozu sonucu nodüller oluşur. Meme travması meme kanseri gelişimine, meme deformitesine, göğüs asimetrilerine yol açabilir. Yaralanma lipit kistleri olarak başlar ve zaman ilerledikçe kalsifiye olur. Çoğu zaman da meme kanserinden ayırt edilmesi zordur.

Sportif meme travmalarının % 2.1'de akut tedavi görmüş. Sıklıkla morarma, hematom, ödem ve ağrı oluşmuş. Bir sporcunun rutin meme muayeneleri ve mamogramları sırasında önceden meme yaralanma öyküsünü olduğunu söylemesi gerekir. Bu doktora tanıda yardımcı olacaktır.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı

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