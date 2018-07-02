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Meme büyütme ameliyatlarında hangi dolgu malzemeleri kullanılır?

Prof. Dr. Akın Yücel Prof. Dr. Akın Yücel
ESTETİK HABERLERİ  | 02.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

Meme büyütme işlemi, hasta memnuniyeti en yüksek plastik/estetik cerrahi operasyonlarının başında gelir. İster vücuda göre küçük olan memenin ideal oranlara kavuşması, ister meme kanseri dolayısıyla alınan kanserli doku yerine yeni meme koyma amaçlı yapılsın hastalara özgüven kazandıran, cinsel kimliklerini tamamlayan bir operasyon kabul edilir. Prof. Dr. Akın Yücel, bu haftaki yazısında meme büyütme ameliyatlarından bahsetti.

Meme büyütme ameliyatlarında hangi dolgu malzemeleri kullanılır?

Meme büyütme ameliyatlarının çok büyük bir oranı silikon protezlerle gerçekleştirilir. Aynı zamanda onarım da gerektiren kanser sonrası evrede hyaluronik asit ya da yağ dokusuna da başvurulabilir.

Silikon protezler

Meme büyütme işleminde en sık kullanılan ve en eski yöntem silikon protezlerdir. Silikon protezler kullanıldığı yıllardan bu yana kalıcılık, konfor ve güvenlik açısından birçok değişim ve iyileşme göstermiş olup günümüzde de meme büyütme işlemlerinin çok büyük bir bölümü silikon protezler vasıtasıyla gerçekleşmektedir.

Silikon protezler kendi içinde ciddi bir evrim geçirmiş ve günümüzdeki formuna kavuşmuştur.
Şu an kullanılan protezler “Beşinci Kuşak” olarak adlandırılmaktadır. Beşinci kuşak protezler, ilk nesil silikonlarda görülebilen patlama, sızıntı vb. soruna karşı ömür boyu garantilidir.
Yeni protezlerin özellikleri koheziv, yani akışkanlığı az bir jel içermeleri, protez yüzeylerinin pürtüklü olarak da seçenek sunması, şekillerinin damla ya da yuvarlak olarak seçilebilmesi ve vücut içindeyken de şekillerini koruyabilmeleridir. Bir dönem ortaya çıkan tuzlu su ile doldurulmuş protezler ise giderek geçerliliğini yitirmektedir.

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Yağ enjeksiyonları

Meme büyütme için protez dışında yağ enjeksiyonları da yaygın olmasa da kullanılmaktadır. Protezdeki kadar net ve kalıcı bir sonuç alınamadığından işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekir bu hem maliyet, hem birden fazla anestezi almayı gerektirdiği için tercih edilmemektedir. Bunun dışında, meme protezi hastalarının genellikle zayıf kişilerdir ve vücutlarında meme dokusu oluşturmaya yetecek miktarda yağ bulunmaz. Bu durum, yöntemin kullanımını kısıtlayan bir başka faktördür.
Ancak seçilmiş hastalarda ve belirgin meme asimetrisi olanlarda yağ enjeksiyonları uygulanabilir. Kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonları yapılarak %80’e varan kalıcılık sağlanabilir. Bu da maliyetleri çok yükseltmektedir. Ayrıca, meme gibi kansere eğilimli bir dokuda yoğun kök hücre kullanımı konusunda tartışmalar hala sürmektedir. Kök hücrelerin kanser gelişimini artırabileceğini ileri süren görüşler vardır.
Yağ enjeksiyonları ile ilgili bir başka sorun, oluşan kalsifikasyonların (oluşabilecek kireçlenmeler) ileride çekilecek mamografileri etkileme riskidir.

Sentetik dolgularla meme büyütme

Son yıllarda meme ve kalça büyütmede vücut dolgusu amacıyla, su çekme potansiyeli yüksek şeker molekülleri kullanılmaktadır. Basit bir işlem olduğundan merdiven altı uygulamalarda çok popüler olan bu yöntem, sağlık açısından ciddi riskler içermektedir. Kronik enfeksiyon, kapsül gelişimi, şekil bozuklukları ve meme kaybına kadar varabilen sorunlar oluşabilir. Bu tür uygulamalardan uzak durulmasını tavsiye ederiz.

Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Uzmanı
Prof. Dr. Akın Yücel

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