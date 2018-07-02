Meme büyütme ameliyatlarında hangi dolgu malzemeleri kullanılır?

Meme büyütme ameliyatlarının çok büyük bir oranı silikon protezlerle gerçekleştirilir. Aynı zamanda onarım da gerektiren kanser sonrası evrede hyaluronik asit ya da yağ dokusuna da başvurulabilir.

Silikon protezler

Meme büyütme işleminde en sık kullanılan ve en eski yöntem silikon protezlerdir. Silikon protezler kullanıldığı yıllardan bu yana kalıcılık, konfor ve güvenlik açısından birçok değişim ve iyileşme göstermiş olup günümüzde de meme büyütme işlemlerinin çok büyük bir bölümü silikon protezler vasıtasıyla gerçekleşmektedir.

Silikon protezler kendi içinde ciddi bir evrim geçirmiş ve günümüzdeki formuna kavuşmuştur.

Şu an kullanılan protezler “Beşinci Kuşak” olarak adlandırılmaktadır. Beşinci kuşak protezler, ilk nesil silikonlarda görülebilen patlama, sızıntı vb. soruna karşı ömür boyu garantilidir.

Yeni protezlerin özellikleri koheziv, yani akışkanlığı az bir jel içermeleri, protez yüzeylerinin pürtüklü olarak da seçenek sunması, şekillerinin damla ya da yuvarlak olarak seçilebilmesi ve vücut içindeyken de şekillerini koruyabilmeleridir. Bir dönem ortaya çıkan tuzlu su ile doldurulmuş protezler ise giderek geçerliliğini yitirmektedir.