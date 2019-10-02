Meme büyütme estetiği ile çekiciliğin kurallarını baştan yazın

Bunun yanı sıra kadınların büyük bir çoğunluğu için aynı zamanda özgüven kaynağı olarak da görülür. Bu nedenle göğüslerin normalden daha küçük olduğu durumlarda kadınların sosyal yaşamları derinden etkilenebilir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, meme büyütme estetiği hakkında aklımıza takılan tüm soruları ve daha fazlasını bizler için anlattı.
Meme boyutları genetik faktörlere ya da gelişim bozukluğu gibi nedenlere bağlıdır. Bunun dışında meme boyutlarını etkileyen birçok neden de bulunur. Bu durum bazen asimetrik bozukluk olarak da görülebilir. Bu durumda bir memenin boyutu diğerine göre daha küçük kalır. Bu da dış görünüşü olumsuz yönde etkiler.
SİLİKON TÜRLERİ NELERDİR?
Göğüs büyütme operasyonunda kullanılan protez tipleri farklılık gösterir. Yıllar içerisinde farklılaşan bu protezler en ideali bulma çabasıyla ortaya çıkmıştır. Protezler şekil yönünden, muhteviyatı yönünden ve yüzey yapısı yönünden birbirinden ayrılır.
Şekil yönünden protezler damla ve yuvarlak protez olarak çeşitlenmektedir. Yuvarlak protezlerde yatay ve dikey çaplar birbirine eşittir. Damla protezde ise dikey çap, yatay çaptan daha uzundur ve daha doğal bir görünüme sahiptir bu nedenle anatomik protez olarak da bilinir.
Protezler, içerik yönünden de silikon içerikli ve serum fizyolojik içerikli olmak üzere ikiye ayrılır. Protezlerin son farklılığı ise yüzey yapısındadır. Pütürlü yüzeye sahip protezlerin çevresinde düz yüzeye sahip protezlerin çevrelerine göre daha az kapsül oluşumu meydana geldiği gözlemlenir.
OPERASYON NASIL YAPILMAKTADIR?
Yapılacak operasyonun durumuna göre operasyonun nereden yapılacağı da değişiklik gösterir. Meme dokusunun yeterli olduğu durumlarda protezler meme kas dokusunun arkasına yerleştirilir. Ancak memenin üst kısmında yeteri kadar meme dokusunun olmadığı durumlarda ortaya çıkacak olan görünümün daha doğal olması için protez göğüs kasının altına yerleştirilir.
Operasyon bir de meme ucu çevresinden yapılan girişim ile sağlanır. Bu bölgeden yapılan operasyonlarda da protezleri göğüs kasının altına ya da göğüs dokusunun altı bölgesine konabilir. Aynı şekilde meme büyütme operasyonları göğüs altına açılan küçük kesilerden yapılabilir. Buradan yapılan operasyonun avantajı ise ameliyat kesisinin dışarıdan görülemeyecek bir yere açılmasıdır.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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