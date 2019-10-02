Meme büyütme estetiği ile çekiciliğin kurallarını baştan yazın

Bunun yanı sıra kadınların büyük bir çoğunluğu için aynı zamanda özgüven kaynağı olarak da görülür. Bu nedenle göğüslerin normalden daha küçük olduğu durumlarda kadınların sosyal yaşamları derinden etkilenebilir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, meme büyütme estetiği hakkında aklımıza takılan tüm soruları ve daha fazlasını bizler için anlattı.

Meme boyutları genetik faktörlere ya da gelişim bozukluğu gibi nedenlere bağlıdır. Bunun dışında meme boyutlarını etkileyen birçok neden de bulunur. Bu durum bazen asimetrik bozukluk olarak da görülebilir. Bu durumda bir memenin boyutu diğerine göre daha küçük kalır. Bu da dış görünüşü olumsuz yönde etkiler.

SİLİKON TÜRLERİ NELERDİR?

Göğüs büyütme operasyonunda kullanılan protez tipleri farklılık gösterir. Yıllar içerisinde farklılaşan bu protezler en ideali bulma çabasıyla ortaya çıkmıştır. Protezler şekil yönünden, muhteviyatı yönünden ve yüzey yapısı yönünden birbirinden ayrılır.

Şekil yönünden protezler damla ve yuvarlak protez olarak çeşitlenmektedir. Yuvarlak protezlerde yatay ve dikey çaplar birbirine eşittir. Damla protezde ise dikey çap, yatay çaptan daha uzundur ve daha doğal bir görünüme sahiptir bu nedenle anatomik protez olarak da bilinir.