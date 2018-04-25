KADIN

Meme dikleştirme ameliyatı hayatına mal oldu

Arya Demir Arya Demir
YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

Rusya'nın ünlü cerrahlarından Grigory Perekrestov'a göğüs dikleştirme ameliyatı yaptıran 32 yaşındaki Ekaterina Kiseleva hayatını kaybetti. Hastalarıyla çıplak fotoğraf çektirmesiyle de ün yapan cerrah hakkında soruşturma başlatıldı. Ekaterina'nın annesi kızının ihmal edildiğini iddia ediyor.

Meme dikleştirme ameliyatı hayatına mal oldu

Moskova'da göğüs dikleştirme ameliyatı olan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Ekaterina Kiseleva'nın estetik kaygısı felakatle sonuçlandı. Genç kadın ameliyattan çıktıktan sonra geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yaşama veda etti.

2

Ekaterina Kiseleva ameliyat sonrası kalbinde bir sorun hissetmesiyle birlikte müdehale edildi. Ancak kalbi durdu ve ne yazık ki hayata döndürülemedi.

3

Talihsiz kadının annesi ameliyatı gerçekleştiren doktordan şikayetçi oldu.

4

Doktor Grigory Perekrestov ülkenin en tanınmış plastik cerrahlarından biri ve sosyal medyada hastalarıyla çektiği selfielerle ün yapan bir isim.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Grigory Perekrestov Ekaterina Kiseleva

En Çok Okunan Haberler

Dizi oyuncusu Ahmet Koç'a büyük şok! 89 yıl hapis istemi

Dizi oyuncusu Ahmet Koç'a büyük şok! 89 yıl hapis istemi

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Düğün fotoğraflarına sadece biraz renk katmak istemişlerdi ama...

Düğün fotoğraflarına sadece biraz renk katmak istemişlerdi ama...

Çocuk sahibi olduğunuzu kanıtlayan fotoğraflar

Çocuk sahibi olduğunuzu kanıtlayan fotoğraflar

Sivilce deyip geçmeyin! Yüzün farklı bölgelerinde oluşan sivilcelerin birçok nedeni var

Sivilce deyip geçmeyin! Yüzün farklı bölgelerinde oluşan sivilcelerin birçok nedeni var

Düzenli cinsel ilişkinin 17 faydası

Düzenli cinsel ilişkinin 17 faydası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesur bir poz daha! Kim Kardashian bu sefer parfüm tanıtımı için soyundu

Cesur bir poz daha! Kim Kardashian bu sefer parfüm tanıtımı için soyundu

Düğün fotoğraflarına sadece biraz renk katmak istemişlerdi ama...

Düğün fotoğraflarına sadece biraz renk katmak istemişlerdi ama...

Gerçek mutluluğun ne olduğunu gösteren sıcak aile çizimleri

Gerçek mutluluğun ne olduğunu gösteren sıcak aile çizimleri

Başka türlü bir kariyer mümkün mü?

Başka türlü bir kariyer mümkün mü?

Masum göründüklerine bakmayın! Vücudumuzda bulunan hangi benler kanser riski taşıyor?

Masum göründüklerine bakmayın! Vücudumuzda bulunan hangi benler kanser riski taşıyor?

Bu gerdek gecesi gelenekleri 'yok artık' dedirtiyor

Bu gerdek gecesi gelenekleri 'yok artık' dedirtiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.