Meme dikleştirme ameliyatı hayatına mal oldu

Moskova'da göğüs dikleştirme ameliyatı olan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Ekaterina Kiseleva'nın estetik kaygısı felakatle sonuçlandı. Genç kadın ameliyattan çıktıktan sonra geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yaşama veda etti.

Ekaterina Kiseleva ameliyat sonrası kalbinde bir sorun hissetmesiyle birlikte müdehale edildi. Ancak kalbi durdu ve ne yazık ki hayata döndürülemedi.

Talihsiz kadının annesi ameliyatı gerçekleştiren doktordan şikayetçi oldu.

Doktor Grigory Perekrestov ülkenin en tanınmış plastik cerrahlarından biri ve sosyal medyada hastalarıyla çektiği selfielerle ün yapan bir isim.