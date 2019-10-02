KADIN

Meme estetiği hakkında doğru bilinen 5 yanlış

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Meme estetiği yaptırmak isteyenlerin akıllarında ‘ya bebeğimi emziremezsem’ ya da ‘günün birinde meme ultrasonu veya mamografi çektirmeme engel oluşturur mu’ gibi endişeler başta olmak üzere pek çok soru işareti oluyor.

Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden, “Meme büyütme ameliyatı öncesi plastik cerrahınızla yapacağınız görüşme çok önemlidir” diyor.

Doç. Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden, Mynet.com okurları için meme estetiği hakkında doğru bilinen 5 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

'Göğüslerimi dilediğim kadar çok büyütebilirim, büyük silikon protezi taktırayım, nasıl olsa ameliyattan sonra biraz küçülüyor ya da meme büyütme ameliyatı olan arkadaşımınkiyle aynı büyüklükte silikon bende de iyi durur' diye düşünüyorsanız okumanızda fayda var. İşte doğru bilinen yanlışlar.

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