Meme estetiği hakkında doğru bilinen 5 yanlış

Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden, “Meme büyütme ameliyatı öncesi plastik cerrahınızla yapacağınız görüşme çok önemlidir” diyor.

Doç. Dr. Çiğdem Ünal Gülmeden, Mynet.com okurları için meme estetiği hakkında doğru bilinen 5 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

'Göğüslerimi dilediğim kadar çok büyütebilirim, büyük silikon protezi taktırayım, nasıl olsa ameliyattan sonra biraz küçülüyor ya da meme büyütme ameliyatı olan arkadaşımınkiyle aynı büyüklükte silikon bende de iyi durur' diye düşünüyorsanız okumanızda fayda var. İşte doğru bilinen yanlışlar.



