Meme implantlarında yüzde 30'a varan hafiflik

Ulusal ve uluslararası alanda estetik cerrahi uygulamalarında en çok tercih edilen işlemler arasında meme büyütme işlemi geliyor. Meme büyütme işlemlerinde de en doğru yöntem ve tercih edilen yöntem 50 yıldır olduğu gibi silikon meme implantları oluyor.

Silikon meme implantları da tabi ki her şey gibi gelişerek yenilenerek hep daha iyiye doğru ilerliyor. En son B-Lite %30’a kadar daha hafif implant seçeneği bu alanda yeni çıkan ve en konforlu seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanmakta olduğumuz implantlarla aynı hacim ve büyüklükte olmasına rağmen içinde bulunan mikro küreli silikonlar sayesinde %30’a kadar hafif oluyorlar.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, daha hafif implantlarının hastanın iyileşme hızına, konforuna ciddi bir katkı sağlayacağını, ilerleyen yıllarda görülen sarkmaları azaltacağı için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Yücel, günlük aktivitelerde hareket kabiliyeti artıran bu implantların aktif spor yapanların hayatını kolaylaştıracağının da altını çizdi.