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Meme implantlarında yüzde 30'a varan hafiflik

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ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her alanda gelişen teknoloji silikon implantlarda da yeniliklerle karşımıza çıkıyor. En yeni teknoloji ile %30’a kadar daha hafif implant B-Lite'ı ve hastalara sağladığı konforları Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel anlattı.

Meme implantlarında yüzde 30'a varan hafiflik

Ulusal ve uluslararası alanda estetik cerrahi uygulamalarında en çok tercih edilen işlemler arasında meme büyütme işlemi geliyor. Meme büyütme işlemlerinde de en doğru yöntem ve tercih edilen yöntem 50 yıldır olduğu gibi silikon meme implantları oluyor. 

Silikon meme implantları da tabi ki her şey gibi gelişerek yenilenerek hep daha iyiye doğru ilerliyor. En son B-Lite %30’a kadar daha hafif implant seçeneği bu alanda yeni çıkan ve en konforlu seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanmakta olduğumuz implantlarla aynı hacim ve büyüklükte olmasına rağmen içinde bulunan mikro küreli silikonlar sayesinde %30’a kadar hafif oluyorlar.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, daha hafif implantlarının hastanın iyileşme hızına, konforuna ciddi bir katkı sağlayacağını, ilerleyen yıllarda görülen sarkmaları azaltacağı için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Yücel, günlük aktivitelerde hareket kabiliyeti artıran bu implantların aktif spor yapanların hayatını kolaylaştıracağının da altını çizdi.  

YÜZDE 30'A KADAR HAFİF İMPLANTIN FAYDALARI NELER?

Daha az sarkma riski; implantların ağırlıkları arttıkça yer çekimine maruz kalarak zamanla sarkma riski ortaya çıkabiliyor. %30'a kadar hafif implant bunun önüne geçmek için iyi bir seçenek olabilir. Özellikle büyük implant seçenekleri için hastalara ciddi bir konfor oluşturduğu kesin.

Daha rahat günlük aktivite imkanı; hastalarımızda hafif implantlarla birlikte daha rahat günlük aktivite yapma imkanı sunuluyor. Özellikle sporcu ve aktif spor içinde bulunan kişilerde çok daha önemli bir seçenek oluyor.

Meme Kanserli Hastalarda; Meme Kanseri nedeniyle Mastektomi yapılan hastalarda memenin yeniden yapılanması hem bedenen hem de psikolojik olarak çok büyük önem arz ediyor ve bu operasyonlarda oldukça sık yapılmakta. Hastalarımıza bu operasyonlarda genellikle büyük protez uygulamak zorunda kalıyoruz. Rekonstrüksiyon adı altında gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarımızda da B-Lite oldukça konforlu seçenek olarak karşımıza çıkmakta.

Yapılan klinik çalışmalarda da B-Lite İmplantların ameliyat sonrası iyileşme sürelerinde %30’a, normal aktiviteye dönüş sürelerinde de %50’ye yakın kısa bir dönem olduğu bildirilmiş.

Bu heyecan verici gelişme ile hastalarımızın uzun yıllarca taşıdıkları implantlar onlara çok daha konforlu olarak aktarılıyor. Diğer implantlardan ayrı bir işlem olmuyor, aynı operasyon ile yeni nesil B-Lite protezlere kavuşmak mümkün.

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meme implantı silikon implant

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