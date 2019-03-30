"Meme kanseri öldürücü kanser tipi olmaktan çıktı"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu, "Meme kanseri, ülkemizde ve dünyada 7-8 kadında bir görülüyor fakat öldürücü bir kanser tipi olmaktan çıktı. Aynı şeyi bir pankreas kanseri için söyleyemem ama meme için çok kesin konuşuyorum. Tedavi imkanlarımız olağanüstü." dedi.

Topuzlu, Samsun'da katıldığı "5. Karadeniz Meme Kongresi"nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Kadınlar için bu organın büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Topuzlu, hastalığa yakalananlarda yalnız meme kanserine bağlı değil, ciddi psikolojik sorunlar da oluştuğunu anlattı.

Son dönemde hastalığın tedavisinde çok ciddi gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Topuzlu, "Meme kanseriyle ilgili bilgilerimizin aşağı yukarı hepsi yenilendi. Bir kadındaki meme kanseriyle öteki kadındaki meme kanseri aynı şey değil. Çok büyük farklılık gösteriyor. Bir meme kanseri yıllarca çok az büyüyerek kalıyor, hiç yayılma yapmıyor. Öteki tarafta ise birkaç ay içinde yayılma yapıyor. Her meme kanseri vakasında aynı şeyi düşünmememiz gerektiğini, meme kanserleri arasında çok büyük farklar olduğunu bilmemiz lazım." ifadesini kullandı.