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"Meme kanseri öldürücü kanser tipi olmaktan çıktı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu: - "Meme kanseri, ülkemizde ve dünyada 7-8 kadında bir görülüyor fakat öldürücü bir kanser tipi olmaktan çıktı. Aynı şeyi bir pankreas kanseri için söyleyemem ama meme için çok kesin konuşuyorum. Tedavi imkanlarımız olağanüstü" - "Elimizdeki istatistiklere göre, hareketsizlik ve beslenme tarzı obeziteye neden oluyor. Obeziteyle meme kanseri arasında da kesin ilişki görülmeye başlandı. Yani obezite meme kanserine yol açıyor"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu, "Meme kanseri, ülkemizde ve dünyada 7-8 kadında bir görülüyor fakat öldürücü bir kanser tipi olmaktan çıktı. Aynı şeyi bir pankreas kanseri için söyleyemem ama meme için çok kesin konuşuyorum. Tedavi imkanlarımız olağanüstü." dedi.

Topuzlu, Samsun'da katıldığı "5. Karadeniz Meme Kongresi"nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Kadınlar için bu organın büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Topuzlu, hastalığa yakalananlarda yalnız meme kanserine bağlı değil, ciddi psikolojik sorunlar da oluştuğunu anlattı.

Son dönemde hastalığın tedavisinde çok ciddi gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Topuzlu, "Meme kanseriyle ilgili bilgilerimizin aşağı yukarı hepsi yenilendi. Bir kadındaki meme kanseriyle öteki kadındaki meme kanseri aynı şey değil. Çok büyük farklılık gösteriyor. Bir meme kanseri yıllarca çok az büyüyerek kalıyor, hiç yayılma yapmıyor. Öteki tarafta ise birkaç ay içinde yayılma yapıyor. Her meme kanseri vakasında aynı şeyi düşünmememiz gerektiğini, meme kanserleri arasında çok büyük farklar olduğunu bilmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Topuzlu, meme kanseri tedavisi sırasında cerrahi müdahalede artık organın dışını koruyup içini boşalttıklarını, daha sonra içi doldurulduğunda eski haline getirilebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlaçla tedavide de büyük gelişmeler var. Asırlar boyu cerrahlar olarak yapamadığımızı medikal onkolog arkadaşlarımız ilaçla yaptı. Meme kanserinde hem lokal olarak olduğu yerde, dağıldığı zaman da dağıldığı yerlerde ilaç tedavisi fevkalade sonuçlar veriyor. Bildiğimiz kemoterapi ilaçlarının üstüne bir de akıllı ilaçlar çıktı. Akıllı ilaçlar işi daha da pekiştirdi. Kadınlar artık, 'meme kanseri oldum' diye çok fazla kaygılanmasın. Öyle vakalar var ki ilaç tedavisi, hatta basit bir hormon tedavisiyle 10 senedir hayatta, kemikteki yayılma da temizlenmiş durumda. Meme kanseri, ülkemizde ve dünyada 7-8 kadında bir görülüyor fakat öldürücü bir kanser tipi olmaktan çıktı. Aynı şeyi bir pankreas kanseri için söyleyemem ama meme için çok kesin konuşuyorum. Tedavi imkanlarımız olağanüstü."

- "Sporun hem önlenmesinde hem de kontrol altına alınmasında ciddi yeri var"

Prof. Dr. Topuzlu, meme kanserinin konuşulduğu kadar genetik nedenlerle oluşmadığını, bu oranın yüzde 7'lerde bulunduğunu aktararak, hayat tarzının önemli etkiye sahip olduğunu söyledi.

Hastalığa yakalanmamak için beslenmenin önem taşıdığının altını çizen Topuzlu, şunları kaydetti:

"Bol sebze, meyve ile zeytinyağlı yiyecekler... Et var ama çok değil. Ön planda balık, biraz beyaz et, tavuk. Çok önemli olan bol hareket. Sporun meme kanserinin hem önlenmesinde hem de kontrol altına alınmasında çok ciddi yeri var. Sigara bütün kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de etkili. Elimizdeki istatistiklere göre, hareketsizlik ve beslenme tarzı obeziteye neden oluyor. Obeziteyle meme kanseri arasında da kesin ilişki görülmeye başlandı. Yani obezite meme kanserine yol açıyor. Tabii tek neden bu değil. Mesela fazla alkol alan kadınlarda meme kanseri oluşumu biraz daha yüksek."

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Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merke Genel Cerrahi Uzmanı Meme kanseri Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu

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