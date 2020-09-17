Meme kanseri tedavisinde etkili gıdalar! Misket limon, hünnap...

Son yapılan çalışmalarda sağlıklı beslenme ile meme kanseri gelişim riskini azaltma arasında ilişki olduğu gösteriliyor. Özellikle bazı meme kanseri alt tiplerinden olan hormon reseptörü negatif meme kanseri ve menopoz sonrası gelişen meme kanserinde azalmalar görülüyor. Yapılan çalışmalar özellikle soya içeren gıdaların tüketimi, meyve tüketimi ve turpgillerin tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Ayrıca bazı sağlıklı gıdaların da meme kanserinin tekrarlama riskini azalttığı ve yaşam süresini uzattığı görülüyor. Bu etkilerini özellikle tümörün östrojen reseptörü üzerine etki ederek gösteriyor.

Soya içeren yiyecekler: (kuru fasulye, bezelye ve nohut vb.) koroner arter hastalığı, diyabet ve meme kanseri gelişimi riskini azaltıyor. Bu konuyla ilgili olarak özellikle Asya popülasyonu üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunuyor.

Meyveler: Meyve içinde yer alan pomegranat, antioksidan etkisi ile meme kanseri riskini azaltıyor. Meyvelerden limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimi öneriliyor. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği gösteriliyor.