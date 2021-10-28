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Meme kanseri türleri nelerdir?

28.10.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseri tedavisinde türünün belirlenmesi oldukça önemlidir. Meme kanser türleri, kanserin nasıl davranacağını saptamak için gereklidir. Bunun için kanserin memenin hangi kısmında başladığına bakılır. Konu ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, meme kanseri türünün saptanması için hangi bölümlere bakıldığını anlattı.

Meme kanseri türleri nelerdir?

Meme kanseri türleri aynı değildir ve meme kanserinizin türünü bilmek, tedavinizi planlamada önemlidir. Meme kanseri teşhisi konulduğunda; doktorunuz saptanan tümörün özelliklerini saptamak için görüntüleme raporlarınızdan ve patoloji raporlarınızdan faydalanacaktır. Patoloji raporunuzda saptanan tümörün türü, özellikleri ve radyolojik bulgular; tedavinizde uygulanabilecek seçenekleri belirlemede önemlidir.

KANSER MEMENİN HANGİ KISMINDA BAŞLADI?

Meme kanserinin meme dokusunun hangi kısmından ortaya çıktığı oldukça önemlidir. Bu özellik kanserin nasıl davranacağını ön görmek ve tedaviyi belirlemek için önemlidir.

MEME KANSERİNİN BAŞLADIĞI BÖLÜMLER

Süt kanalları:

Duktus adı verilen süt kanallarından başlar. Duktal karsinom, en sık görülen meme kanseri türüdür. Bu tür kanser, memedeki bir süt kanalının iç yüzeyinden oluşur. Duktuslar lobüllerde yapılan sütü meme başına taşıyan kanallardır. Duktal karsinom, invaziv olmayan bir kanser olarak kanallar içinde kalabilir (duktal karsinom in situ) veya kanallardan (invaziv duktal karsinom) çıkabilir.

Süt üreten bezler (lobül):

Süt üreten bezlere lobül adı verilir. Üretilen sütün meme başına ulaştırılmasını sağlayan kanallara duktus adı verilir. Lobüler karsinom, süt üretilen bezlerden kaynaklı kanser türüdür. Kanser lobüller dışına çıktığında ismi invaziv lobüler karsinom olur.

Bağ dokusu:

Nadir durumlarda süt kanalları ya da süt bezleri yerine bu yapıların çevresinde yer alan bağ dokusu kaynaklı kanserler de oluşabilir. Bağ dokusundan başlayan kanser türlerine sarkom adı verilir. Bu kanser türlerinin örnekleri filloid tümör ya da damar kökenli anjiosarkom olarak sayılabilir.


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Meme kanseri
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