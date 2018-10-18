Meme onarımı ile daha mutlu daha sağlıklı

Meme onarımı operasyonları, genellikle her 8 kadından 1’inde görülen meme kanseri sonucunda alınan memenin yerine yenisinin yapılması için gerçekleştirilir. Meme onarımı rekonstrüktif bir işlemdir. Kozmetik açıdan değişiklik elde etmek için değil kaybedilen bir uzvun yerine yenisini getirmek için yapılan bir operasyondur. Kaybedilen memenin yerine yenisi yapılırken olabildiğince doğal ve kişinin vücut yapısına uygun bir şekilde çalışılması çok önemlidir.

Daha Mutlu Daha Güçlü Olun

Meme kanseri kadınlar için oldukça zorlu ve yorucu bir hastalıktır. Bu süreçten geçen kadınlar için moral ve motivasyon oldukça önemlidir. Meme kanserine bağlı olarak memenin alınması ile birlikte kadınlar psikolojik açıdan yıpranırlar. Hem hastalıklarının şiddeti ve getirebileceği sonuçların etkisi hem de meme alımı sonrasında kadınlarda sıkça görülen eksik hissetme duygusu bu sürecin zorlu geçmesine neden olabilir.

Meme onarımı operasyonları, bazı durumlarda meme kanserine bağlı olarak memenin alınması esnasında gerçekleştirilebileceği gibi, meme alımı sonrasında kişinin ihtiyaç duyabileceği kemoterapi, ışın tedavisi gibi tedaviler tamamlandıktan sonra da yapılabilmektedir. Hastanın psikolojisi açısından eş zamanlı meme rekonstrüksiyonu tavsiye edilse de hastanın ve doktorlarının bu sürece birlikte karar vermesi en etkili sonuç için önemlidir.