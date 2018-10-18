Meme onarımı ile daha mutlu daha sağlıklı

Meme onarımı operasyonları, genellikle her 8 kadından 1’inde görülen meme kanseri sonucunda alınan memenin yerine yenisinin yapılması için gerçekleştirilir. Meme onarımı rekonstrüktif bir işlemdir. Kozmetik açıdan değişiklik elde etmek için değil kaybedilen bir uzvun yerine yenisini getirmek için yapılan bir operasyondur. Kaybedilen memenin yerine yenisi yapılırken olabildiğince doğal ve kişinin vücut yapısına uygun bir şekilde çalışılması çok önemlidir.
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Meme kanseri kadınlar için oldukça zorlu ve yorucu bir hastalıktır. Bu süreçten geçen kadınlar için moral ve motivasyon oldukça önemlidir. Meme kanserine bağlı olarak memenin alınması ile birlikte kadınlar psikolojik açıdan yıpranırlar. Hem hastalıklarının şiddeti ve getirebileceği sonuçların etkisi hem de meme alımı sonrasında kadınlarda sıkça görülen eksik hissetme duygusu bu sürecin zorlu geçmesine neden olabilir.
Meme onarımı operasyonları, bazı durumlarda meme kanserine bağlı olarak memenin alınması esnasında gerçekleştirilebileceği gibi, meme alımı sonrasında kişinin ihtiyaç duyabileceği kemoterapi, ışın tedavisi gibi tedaviler tamamlandıktan sonra da yapılabilmektedir. Hastanın psikolojisi açısından eş zamanlı meme rekonstrüksiyonu tavsiye edilse de hastanın ve doktorlarının bu sürece birlikte karar vermesi en etkili sonuç için önemlidir.
Meme Onarımı Ameliyatları Nasıl Yapılır?
Meme onarımı operasyonlarında yaygın olarak kullanılan 3 yöntem vardır. Sentetik silikon implant kullanılması, implant ve hastanın kendi dokusunun kullanılması ve tamamen hastanın kendi dokularının kullanılması yöntemlerinden biri, kişinin fiziksel sosyoekonomik durumuna ve doktorların kararına göre tercih edilir. Sentetik implant kullanılan yöntemlerde, doku genişletici ya da sabit boyutlu implant yerleştirmek tercih edilebilir.
Hastanın kendi dokusunun kullanılması ile yapılan operasyonlarda ise kişinin fiziksel durumu çok önemlidir. Karın ön duvarından alınan kas, yağ ve deriler; sırt bölgesinden alınan kas ve deri meme onarımı operasyonunda kullanılabilir. Yapılacak memenin boyutuna göre sadece sırt bölgesinden alınan dokular da yeterli olabilir. Eğer meme boyutu büyük ise karın bölgesinden doku alınması tercih edilebilir.
Meme onarım ameliyatları, seçilen yönteme, hastanın sağlık durumuna ve hastalığının seyrine göre operasyon sonrasında 1 ila 5 gün arasında hastanede kalma gerekebilir. Operasyonda dren kullanıldıysa bu drenlerin çıkarılması yaklaşık 2 hafta sonraya kadar uzayabilir. Kişinin normal hayatına dönmesi tamamen operasyonun tekniğine ve boyutuna göre değişir. İmplant kullanılan onarım operasyonlarında günlük hayata dönüş daha kısa sürerken kişinin kendi dokusundan yapılan meme onarımı operasyonlarında iyileşme süreci biraz daha uzundur.
Doç. Dr. Emre Hocaoğlu
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
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