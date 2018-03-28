Meme onarımıyla yeni başlangıçlar!

Dişiliğin simgesi olan memelerde oluşan kanser, kuşkusuz bir kadının hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük travmalardan biridir. Kanser nedeniyle memenin alınması, birçok kadının psikolojisini derinden etkilemektedir. Meme kaybı sonrası kadınlarda, sıklıkla depresyon, cinsel istek kaybı, beden algısında bozulma, hastalığın tekrarlamasına ilişkin endişeler ve memenin kaybına bağlı olarak günlük yaşama yansıyan zorluklar (giysi seçimi ) gibi bir dizi sorun baş gösterebilir. Erken Meme Onarımı Önemli! Plastik cerrahide her geçen gün gelişen ameliyat teknikleri ve yöntemleri, memenin kaybına bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik zorlukların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Cerrahi alandaki bu gelişmeler, doğal memeye çok yakın bir memenin yeniden oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Bu sayede meme onarımı, memenin kaybına bağlı ruhsal ve psikolojik zorluklarını gidererek, hastaların hastalıkla daha güçlü bir şekilde mücadele etmelerine yardımcı olur. Bu nedenle meme onarım , kadının meme kanseri ile yaşadığı büyük ruhsal travmanın, memenin kaybıyla derinleşmesini önleyen, böylece hayat kalitesini koruyan bir müdahale olarak, estetik bir ameliyat olmaktan çok daha fazlasıdır.

Meme kanseri sebebiyle memesi alınan her hastaya, meme onarım ameliyatı yapılabilir. Meme onarımında zamanlama oldukça önemlidir. Meme alındığı sırada eşzamanlı olarak yapılan erken onarımın en büyük yararı, kaybedilen meme yeniden oluşturulurken, hastanın psikolojik travmasının da en aza indirilmesidir. Meme Onarım Ameliyatlarının Aşamaları Meme onarım ameliyatları genellikle üç aşamadan oluşmaktadır ve doğal bir görüntü elde etmek için birkaç ameliyat gerekir: İlk aşamada meme dokusu oluşturulur. İkinci aşamada, meme başı onarılır. Bu aşama, meme dokusunun oluşturulmasına kıyasla daha kolaydır. Lokal anestezi ile yapılan bu işlemde, bölgedeki dokulardan meme ucu yapılır. Çevresindeki koyu renkli alan için dövme yapılabildiği gibi, karşı meme başından ya da kasıktan alınan deri onarım için kullanılabilir. Üçüncü ve son aşamada ise memeler arası simetri sağlanır. Yeni Meme Oluşturulması Alınan memenin yeniden oluşturulması için genel olarak üç yöntem bulunmaktadır: Protez ile Meme Onarımı (Meme protezi kullanılarak )

Otojen Doku ile Meme Onarımı (Hastanın kendi dokusu kullanılarak)

Otojen doku ile protezin birlikte kullanıldığı Meme Onarımı

Protez ile meme onarımı kalıcı ya da geçici protezler kullanılarak yapılmaktadır. Protez ile meme onarımının en önemli avantajı ameliyat süresinin kısa olması, hastanın hastanede kalış ve iyileşme süreçlerinin daha hızlı ve günlük aktivitelere dönmesinin daha erken olmasıdır. Bu avantajlarından dolayı, protezle meme onarımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de plastik cerrahlar tarafından, eşzamanlı meme onarımlarında sıklıkla ilk tercih olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, protezle meme onarımının bir diğer avantajı hastaların vücudunun başka bölgelerinden doku aktarılmadığı için, doku aktarılacak bölgelerde ortaya çıkabilecek ekstra ize ve doku kaybına neden olmamasıdır. Sanılanın aksine meme protezinin kanser yapma ya da kanseri tetikleme gibi riskleri yoktur.

Otojen doku ile meme onarımı ise, özellikleri itibariyle doğal meme dokusuna benzer bir meme oluşturmaya imkan sağlamaktadır. Yeniden oluşturulan meme, kişinin vücut fizyolojisindeki değişikliklere, onarım yapılmayan sağlam meme gibi uyum göstermektedir. Örneğin, kilo alıp verme ya da yaşlanmaya bağlı sarkma gibi durumlarda dahi iki meme arasındaki simetri doğallığını korumaktadır. Hastanın kendi dokusu ile yapılan meme onarımı, oldukça incelikli ve cerrahi olarak ustalık ve tecrübe gerektiren bir ameliyattır.

Otojen doku ile protezin birlikte kullanıldığı meme onarımı, otojen dokunun (hastanın kendi dokusunun) volüm olarak yetersiz olduğu durumlarda, meme volümünü oluşturmak için meme protezi ile birlikte kullanıldığı yöntemdir. Her üç yöntemde de, yalnızca muhtemel kemoterapi ve radyoterapi tedavi süreçleri değil, aynı zamanda ameliyat sonrası yapılacak olan tıbbi ve radyolojik takip süreçleri de olumsuz yönde etkilenmemektedir.

İster protez ile, ister kendi dokusuyla meme onarımı yapılsın, meme onarımı yani kaybedilen memenin yeniden yapılması, meme kanseri tedavisinin bir parçasıdır. Bu şeklide ele alınarak, meme onarımı ile meme kanseri tedavi sürecini tamamlayan kadın, yeni yaşamına yepyeni ve eskisinden estetik olarak çok daha iyi olan bir bedenle devam eder. Bilimsel çalışmalar, bu şekilde meme onarımı ile tedavi edilen kadınların, iş, özel ve sosyal hayatında hayat kalitesi en yüksek düzeyde korunduğu gibi, meme kanseri ile mücadele sürecinde de başarılı olduğunu göstermektedir.