Memeleriniz özgüveninizi zedeleyen problem olmaktan çıksın!

Genç ya da yaşlı birçok kadın memelerinin küçüklüğü, büyüklüğü ya da sarkıklığından şikayetçi. Özgüveni etkileyen memeler; aynı zamanda sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabiliyor.
Meme estetiği ameliyatları; deforme olmuş, sarkmış memeleri dikleştirmek, büyük memeleri küçültmek ya da küçük memeleri büyütmek amacıyla yapılıyor. Vücut bütünlüğün sağlayan güzel memeler, meme estetiği ile yapılmakta ve başarılı sonuçlar vermektedir. Plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılan meme estetiği, vücutla uyumlu hale getiriliyor. Memelerin olması gerekenden küçük ya da büyük olması kadınları cinsel bunalıma sürüklemekle birlikte özgüveni de olumsuz etkiliyor.
Meme Estetiği ile Özgüveniniz Tazelensin
Küçük göğüslü kadınlar, göğüslerinin boyutunu, şeklini ve dolgunluğunu arttırmak için meme büyütme estetiğine başvurmaktadır. Meme büyütme ameliyatları, sağlık açısından olmazsa olmaz bir ameliyat değildir. Ancak sağlık konusu psikolojik ve ruhsal rahatsızlıkları da içinde barındırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında meme büyütme ameliyatları, sağlık açısından da zorunlu görülebilir.
Memenin büyüklüğü, günlük hayatta kadınları epey zorlayan bir durumdur. Boyun, sırt ve omuz ağrıları, memelerin karın üzerindeki temasından dolayı pişik ve kokudan dolayı oluşan rahatsızlık, fizik aktiviteleri kısıtlaması ve istenilen kıyafetlerin giyilememesi, sutyen askısının omuzda yarattığı çukurumsu şekil bozukluğu gibi problem yaşayan kadınlar, bu problemleri meme küçültme ameliyatları ile üzerinden atabiliyor.
Yaşın ilerlemesi, kilo kaybı, hamilelik, emzirme; memelerin yıpranmasına ve sarkmasına neden olur. Sarkık ve sönük memeler, silikon ve dolgu maddeleri ile dolgunlaştırılıp dikleştirilebilir. Meme dikleştirme ameliyatları, ciddi bir rahatsızlığı olmayan, gelişim sürecini tamamlamış tüm kadınlarda yapılabilir.
Ameliyat Sonrası Emzirme
Memenin büyüklüğü, meme başının memeye göre konumu (memedeki sarkma oranı), hastanın yaşı ve daha sonra çocuk sahibi olma planı meme küçültme tekniğinin seçiminde etkili faktörlerdir. Meme bezini ve onun meme başı ile bağlantısını koruyan teknikler ile emzirme fonksiyonun korunması sağlanabilir. Ancak aşırı büyük olan memelerde yeterli küçültme sağlayabilmek için alınan doku fazla olabiliyor. Bu durumda emzirme fonksiyonu da zarar görebilir fakat bu durum çok nadir görülmektedir. Emzirme fonksiyonuna zarar gelebilecek herhangi bir işlem hastanın onayı dahilinde yapılmaktadır.
Ameliyat Sonrası Süreç
Meme ameliyatından sonraki iyileşme süreci de en az ameliyat kadar önemlidir. Meme ameliyatından bir hafta sonra çok ağır olmayan işler yapılabilir. İlk iki haftalık süreçte sırt üstü yatılmalı, bu süre zarfında kollar mümkün mertebe az kullanılmalıdır. Ameliyat bölgesinde oluşan morluk ve şişlikler 2-3 hafta sonra azalırken, meme bölgesinde azalan duyu geri dönecektir. Bununla birlikte herhangi bir bandaj değişimi ya da dikiş almaya ihtiyaç duyulmaz. Ameliyat kesilerine konulan plasterler, bir ay sonra çıkarılabilir.
Operasyondan birkaç ay sonra memeler en doğal şeklini alır. Meme operasyonu sonrasında memelerin sarkmasını önlemek için uygun sutyen kullanılmalıdır.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
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