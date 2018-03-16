Memeleriniz özgüveninizi zedeleyen problem olmaktan çıksın!

Genç ya da yaşlı birçok kadın memelerinin küçüklüğü, büyüklüğü ya da sarkıklığından şikayetçi. Özgüveni etkileyen memeler; aynı zamanda sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabiliyor.

Meme estetiği ameliyatları; deforme olmuş, sarkmış memeleri dikleştirmek, büyük memeleri küçültmek ya da küçük memeleri büyütmek amacıyla yapılıyor. Vücut bütünlüğün sağlayan güzel memeler, meme estetiği ile yapılmakta ve başarılı sonuçlar vermektedir. Plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılan meme estetiği, vücutla uyumlu hale getiriliyor. Memelerin olması gerekenden küçük ya da büyük olması kadınları cinsel bunalıma sürüklemekle birlikte özgüveni de olumsuz etkiliyor.

Meme Estetiği ile Özgüveniniz Tazelensin

Küçük göğüslü kadınlar, göğüslerinin boyutunu, şeklini ve dolgunluğunu arttırmak için meme büyütme estetiğine başvurmaktadır. Meme büyütme ameliyatları, sağlık açısından olmazsa olmaz bir ameliyat değildir. Ancak sağlık konusu psikolojik ve ruhsal rahatsızlıkları da içinde barındırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında meme büyütme ameliyatları, sağlık açısından da zorunlu görülebilir.