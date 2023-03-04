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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanlığı çıkışı! ''Ben Cumhurbaşkanı olacağım''

04.03.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Partisinin durumu ve cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuşan Muharrem İnce, seçimi kendisinin kazanacağını iddia etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanlığı çıkışı! ''Ben Cumhurbaşkanı olacağım''

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Uğur Dündar'ın tv100'de sunduğu programa katıldı. Cumhurbaşkanlığı iddiasıyla sosyal medyada gündem olan Muharrem İnce, "Bir telefonum, bir de otobüsüm var. Telefonum da son model bile değil" dedi.

"BEN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

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Cumhurbaşkanlığı ile ilgili konuşan İnce, "Ben bu seçimde, seçimi alacağım, göreceksiniz. Cumhurbaşkanı olacağım. Kolayca anlatayım, bu anketler falan hepsi palavra! Parayla yapıyorlar bu anketleri" ifadelerini kullandı.

"BİR TELEFONUM, BİR DE OTOBÜSÜM VAR"

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Arkasında paralı bir grubun olmadığını ifade eden İnce, "Gönüllülerin aidatlarıyla siyaset yapıyoruz biz. Bizim arkamızda trol ordusu yok. Bir tweet atıyorsun, 17 milyon görüntüleniyor. Hangi gazete, hangi televizyona muhtaçsın? Kimseye gebe değilim ben. Bir telefonum, bir de otobüsüm var. Telefonum da son model bile değil" diye konuştu.

"DOLARI 19'DAN AŞAĞI DÜŞÜREMEZSİN"

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Dolar kuru ile ilgili de konuşan İnce, "Eğer sen hukuk devleti değilsen, mahkemelerin yargı dağıtmıyorsa, bağımsız değilsen, sen doları 19 liradan aşağı düşüremezsin, düşmez." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Muharrem İnce Memleket Partisi muharrem ince parti

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