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Memleket Partisi ikinci turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi…

17.05.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi’ndeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna yönelik kritik zirve yapıldı. Parti Meclisi toplantısında ikinci turda ‘Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu?’ desteklenmeli sorusu gündeme gelirken verilen karar dikkat çekti. Toplantıdan çıkan sonucun parti yönetiminin “her iki adayın doğrudan desteklenmesine” vize vermediği yönünde olduğu öğrenildi.

Memleket Partisi ikinci turda kimi destekleyecek? Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi…

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilecek oya ulaşabilen hiçbir aday olmayınca Türkiye’nin gözü kulağı 28 Mayıs’taki ikinci tur oylamasına çevrildi. Yarışta her bir oyun daha da önemli gelmesi nedeniyle seçime katılan her bir partinin de ikinci turda kimi destekleyeceği dikkatle takip ediliyor. Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi de ikinci turda kimi destekleyeceklerini belirlemek için toplandı. Toplantıda, seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın mı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu “desteklenmesinin daha doğru olduğu” tartışıldı.

MEMLEKET PARTİSİ’NDE PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar üzerine adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, parti meclisi (PM) toplandı.

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KILIÇDAROĞLU MU ERDOĞAN MI? KARAR ALINDI

4 saat 15 dakika süren toplantıda, seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın mı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu “desteklenmesinin daha doğru olduğu” tartışıldı. Ancak parti yönetimi “her iki adayın doğrudan desteklenmesine” vize vermedi. PM’den “Ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu” kararının çıktığı ileri sürüldü. Bu konuda tercihin Memleket Partisi’ne oy veren seçmenlere bırakılmasının perde gerisinde, “Genel başkan İnce’nin eski partisine olan kırgınlığın yattığı” değerlendiriliyor.

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PARTİDE YOLA DEVAM KARARI

İnce, adaylıktan çekilmesinden önce hakkında çıkan iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada da “Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ’cüler sahtekârlığa bayılır. FETÖ’cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Ancak toplantıda parti yönetiminin “Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi ve desteklenmemesi üzerine görüş olarak ikiye ayrıldığı” da iddia edildi.

PM’de bazı yöneticilerin “Erdoğan, 21 yıldır ülkeyi yönetiyor. Seçimlerin ikinci tura kalması, Erdoğan’ın ikinci turda kaybedebileceği olasılığını da gündeme getiriyor. Erdoğan’ın yeniden seçilmemesi için Kılıçardaroğlu’nun adaylığını desteklemeliyiz” dediği ifade ediliyor. Ayrıca PM’de “partinin yoluna devam edip etmeyeceği” de tartışıldı. “Yola devam” kararı çıktı.

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