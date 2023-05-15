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Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama: Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın

15.05.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı. İnce, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü de hatırlatarak gençlere seslendi. İnce "Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama: Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın

Geçen hafta cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyuran Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğı Memleket Partisi, milletvekili seçimlerinde yüzde 0,92 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kaldığının kesinleşmesinin ardından ise Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN GİDENLERİZ"

Twitter paylaşımında gençlere seslenen İnce şu ifadeleri kullandı:

"Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır."


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