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Memleketi Ordu'ya izne gelen askerden annesini ağlatan sürpriz

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 13:59 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinde izinli olarak memleketi Ordu'ya gelen er Emin Karakuş'un, annesine fındık bahçesinde yaptığı sürprize ait görüntüler sosyal medyayı salladı. Görüntüleri izleyenler duygusal anlar yaşadı.

Bayram tatilinde izni için memleketi Ordu'ya gelen er Emin Karakuş, annesine fındık bahçesinde sürpriz yaptığı anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medyada yayınladı.

Kurban Bayramı tatili için memleketi Aybastı ilçesi Küçükyaka Mahallesi’ne izne giden asker Emin Karakuş, bahçede fındık toplayan annesine sürpriz yapmak istedi. Üzerindeki üniformasıyla fındık bahçesine sessizce giren Karakuş, arkasından yanaştığı yerde oturan annesinin gözlerini kapattı. Gözünü kapatan ellere dokunup, "Emin’in ellerine benziyor" diyen anne, daha sonra gözyaşlarına boğuldu.

anne-ziyaret-asker

Gözyaşları arasında anne-oğul uzun süre birlerine sarılıp hasret giderirken, bu anlar da cep telefonu kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler, izleyenleri duygulandırırken, binlerce takipçiden de beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
anne asker ziyaret fındık ordu kurban bayramı

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