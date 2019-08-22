Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

İzmir’in Menemen ilçesinde, pazar yerinin tamamlanmaması ve pazarcılardan belediye tarafından tezgah için yer parası istenmesi pazarcı esnafını çileden çıkardı. Çok sayıda pazarcı esnafı, ikinci defa Menemen Belediyesi önünde Başkan Serdar Aksoy’u protesto etti.

Menemen Belediyesi, pazarcı esnafından tezgah için yer parası istemiş ve bu durum tepkilere neden olmuştu. Hem pazar yerinin tamamlanamaması hemde para istenmesi esnafı çileden çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Menemen Belediyesi önüne gelen ve durumu protesto eden esnaflar, bu kez ikinci defa Menemen Belediyesi önünde toplandı. Başkan Serdar Aksoy’a tepki gösteren esnaflar, Aksoy’un seçimden önce verdiği sözü tutmasını isteyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"Cebimizdeki paralarla iş yapsınlar diye oy vermedik"

Esnaflar, "Biz sabahın üçünden gecenin on ikisine kadar Türkiye’nin en angarya işi olan pazarcılığı yapıp evimize ekmek götürüyoruz. Sayın Serdar Aksoy bizlere seçimden önce verdiğin sözü tutmak zorundasın; sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu işi çözmek zorundasın. Biz bunlara cebimizdeki paralarla iş yapsınlar diye oy vermedik. Eğer benim cebimdeki parayla iş yapıp kendini alkışlatacaksa ben ondan daha iyi yönetirim" diye isyan etti.