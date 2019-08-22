HABER

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde, pazar yerinin tamamlanmaması ve pazarcılardan belediye tarafından tezgah için yer parası istenmesi pazarcı esnafını çileden çıkardı.

İzmir’in Menemen ilçesinde, pazar yerinin tamamlanmaması ve pazarcılardan belediye tarafından tezgah için yer parası istenmesi pazarcı esnafını çileden çıkardı. Çok sayıda pazarcı esnafı, ikinci defa Menemen Belediyesi önünde Başkan Serdar Aksoy’u protesto etti.
Menemen Belediyesi, pazarcı esnafından tezgah için yer parası istemiş ve bu durum tepkilere neden olmuştu. Hem pazar yerinin tamamlanamaması hemde para istenmesi esnafı çileden çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Menemen Belediyesi önüne gelen ve durumu protesto eden esnaflar, bu kez ikinci defa Menemen Belediyesi önünde toplandı. Başkan Serdar Aksoy’a tepki gösteren esnaflar, Aksoy’un seçimden önce verdiği sözü tutmasını isteyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"Cebimizdeki paralarla iş yapsınlar diye oy vermedik"
Esnaflar, "Biz sabahın üçünden gecenin on ikisine kadar Türkiye’nin en angarya işi olan pazarcılığı yapıp evimize ekmek götürüyoruz. Sayın Serdar Aksoy bizlere seçimden önce verdiğin sözü tutmak zorundasın; sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu işi çözmek zorundasın. Biz bunlara cebimizdeki paralarla iş yapsınlar diye oy vermedik. Eğer benim cebimdeki parayla iş yapıp kendini alkışlatacaksa ben ondan daha iyi yönetirim" diye isyan etti.

Pazarcıların başkanının azarlanarak kovulduğu iddiası
Öte yandan, belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, Başkan Serdar Aksoy ile görüşebilmek için uzun bir süre bekledi. Pazarcılar Dernek Başkanı Mahir Kodaş, Başkan Yardımcısı Mustafa İlhan’ın kendilerini belediye binasından azarlayarak kovduğunu iddia etti ve belediye binasına doğru seslenerek, "Mustafa İlhan, pazarcı senin gibi 3 metrekare yerde konuşarak 10 bin lira maaş alan adam değil. Ayrıca sayın Serdar Aksoy tekrar söylüyorum; her seferinde ’ben pazar yerini şu şirkete bu şirkete veririm’ diyorsun sen bizimle çocuk gibi oynuyorsun. Aksoy, sen belediye başkanısın; ama bir devletimiz var. Bu işi çöz bizi Cumhurbaşkanımıza gitmeye mecbur bırakma" diye sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından pazarcı esnafı durumu ıslık ve alkışlarla protesto ederek olaysız dağıldı.

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

Menemen’deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak şehitleri uğurlandı

Şırnak şehitleri uğurlandı

Son dakika Balıkesir Edremit'te yangın! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.