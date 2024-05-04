Menenjit nedir? Menenjit belirtileri ve tedavisi

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla karakterize edilen ciddi bir enfeksiyondur. Bakteriyel, viral veya mantar kaynaklı olabilir. En yaygın olanlar arasında bakteriyel menenjit, özellikle de meningokok bakterisi nedeniyle oluşan türdür. Menenjit ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilen acil bir durumdur.

Menenjit nedir?

Menenjit, beyni ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıdır. Bu zarlar beyin ve omuriliği enfeksiyondan korumaya yardımcı olan ince doku tabakalarıdır. Menenjit virüsler, bakteriler, mantarlar veya parazitler dahil olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar tarafından neden olabilir. Menenjit belirtileri şunlardır:

Ani baş ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Boyun tutulması

Işığa karşı hassasiyet

Uyku hâli veya kafa karışıklığı

Kas ağrıları

Bazı durumlarda döküntü

Menenjit tedavisi nasıl yapılır?

Menenjit tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Bakteriyel kaynaklı menenjitte antibiyotik tedavisi ve destekleyici ilaç tedavileri kullanılabilir. Viral kökenli menenjite antibiyotikler yanıt vermediği için antiviral ilaçlar ve diğer destekleyici tedaviler kullanılır. Menenjitin bazı türlerine karşı aşılar mevcuttur. Menenjit aşısı, bağışıklık sisteminin enfeksiyona neden olan mikroplara karşı direnç geliştirmesine yardımcı olur. Menenjit aşıları menenjiti önlemede çok etkilidir. Ancak hiçbir aşı %100 etkili değildir. Aşılanmış kişiler yine de menenjite yakalanabilir, ancak hastalık genellikle daha hafif seyreder ve daha az komplikasyona yol açar.

Menenjit bulaşıcı mı?

Menenjitin bulaşıcılığı, hastalığa neden olan etkenine bağlıdır. Bakteriler, öksürme veya hapşırma yoluyla solunum damlacıklarıyla kişiden kişiye yayılabilir. Ayrıca yakın temas yoluyla da bulaşabilir, örneğin öpüşmek veya enfekte bir kişinin yiyecek veya içeceklerini paylaşmak. Bazı viral menenjit türleri de bulaşıcıdır. Virüsler, öksürme veya hapşırma yoluyla solunum damlacıklarıyla kişiden kişiye yayılabilir. Ayrıca yakın temas yoluyla da bulaşabilir.

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