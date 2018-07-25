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Menopoz ve cinsellik

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 24.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

Menopozda seks hormonlarının düşüşüyle kadın vücudunda pek çok değişimin meydana geldiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, önemli açıklamalarda bulundu.

Menopoz ve cinsellik

Cinsel istek, uyarılma, kayganlık sağlama ve orgazm olma fonksiyonlarında bir azalma görülebiliyor. Sıcak basması, terleme, sinirlilik, asabiyet, kilo artışı gibi şikayetler de libido kaybını iyice attırıyor. Özellikle kuruluk şikayetine bağlı cinsel ağrı ve enfeksiyonlar sıkıntı yaratabiliyor. Seks hormonlarının menopozdaki düşüşü, libidoyu ve uyarılmayı zorlaştırıyor. Meydana gelen bu hormon değişimi, cinsel hayatın sonu olduğu anlamına gelmiyor.

Kliniğimize başvuran pek çok menopozal kadın, hiçbir hormon desteği almamasına rağmen gayet keyifli ve tatminkar bir seks hayatına sahip olduğunu söylüyor. Peki bu nasıl oluyor? Erkeklerde orta yaşlardan itibaren görülen testosteron düşüklüğü tedavi edilmedikçe, bir erkeğin sertleşme sağlaması, boşalmayı kontrol etmesi ve iyi bir libidoya sahip olması neredeyse imkansız hal alırken, kadınlarda neden aynı durum söz konusu değil? İşte burada duygusal-psikolojik faktörler işin içine giriyor.

Amerika’da yaklaşık 3500 menopozal kadın üzerinde 10 yıl devam eden bir çalışmada; ilişki kalitesi, duygusal durum ve ruh halinin, en az hormonlar kadar cinsel fonksiyonları etkilediği sonucuna varılmıştır. Geçmiş cinsel hayatında tatmin olmuş, eşiyle iyi bir ilişki kalitesi olan, stresini yönetebilen, eşiyle cinsellik hakkında konuşabilen ve menopoza uygun, daha yavaş-yoğun bir uyarılmayı sağlayan kadınlarda, hormonlar düşse bile cinsel tatmin azalmıyor. Hastalıklar ve kullanılan ilaçlar da yönetilebiliyorsa menopoz sonrası cinsellik bitmiyor. Bu dönemde hekimle görüşüp sistemik/lokal hormon tedavileri, intravajinal nemlendiriciler, Ph düzenleyiciler hakkında fikir almak menopoza daha kolay adapte olmayı sağlıyor.

Kadın cinsel isteğini etkileyen onlarca faktör var. Bunların bazıları biyolojik-fizyolojik, bazıları ise psikolojik-duygusal. Birçok kadın tüm bu karışık faktörlerin etkileşimini yaşıyor. İşte kadın cinselliğindeki en önemli farka hoş geldiniz! Kadınların mutlu bir cinsel yaşama sahip olması için sadece biyoloji yeterli değil. Hormon, damar, sinir, kas, bağ dokusu ve bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışması, kadınlarda cinsel cevabın gelişimi için çok önemlidir. Ancak ilişki kalitesi, aile yapısı, sosyo-kültürel ve gelişimsel faktörler de en az organik faktörler kadar libido ve diğer cinsel fonksiyonlar üzerinde etkilidir. İşte bu yüzden cinsel yaşamınızı değerlendirirken hem biyolojik potansiyelinizi, hem de psikolojik-duygusal durumunuzu gözden geçirmeniz önemlidir.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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Anahtar Kelimeler:
Menopoz ve cinsellik kadın sağlığı

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