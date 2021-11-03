Merak konusu olmuştu! Oyuncu Semra Dinçer'in tabutunun neden açık olduğu belli oldu

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki oyuncu Semra Dinçer, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Bu zamana kadar sayısız dizi, film projesinde yer alan oyuncunun cenazesine sanat dünyasından katılımın olmaması dikkat çekti.

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, dün, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Semra Dinçer için Ankara'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Dinçer'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

SANAT DÜNYASINDAN KİMSE KATILMADI

Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat dünyasından katılım olmaması dikkat çekti. Dinçer'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye köyü mezarlığında toprağa verildi.

TABUT NEDEN AÇIKTI?

Cenazede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise naaşın taşındığı tabutun açık olmasıydı. MedyaTava nedenini araştırdı. Köyün muhtarıyla konuştu. Muhtar Mustafa Çetin, özellikle Ankara'ya bağlı köylerde sal denilen açık kapaklı tabutun kullanıldığını söyledi. Şu açıklamayı yaptı," Cenaze, camiye normal kapalı tabutla geldi. Rahmetlinin ailesi, naaşı sal denilen açık tabuta aktardı. Bu köylerde her zaman yapılır. Normal tabutlarda omuzda taşımak için sap yoktur. Sal da ise vardır. Aile bireyleri cenazeyi bu şekilde mezarlığa kadar rahat taşır. Olayın başka bir sebebi yok" dedi.



