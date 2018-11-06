Merakla bekleniyordu! Bu yıl Victoria's Secret fantezi sütyenini Elsa Hosk giyecek

Yılın moda olayına sayılı günler kala o gecenin en çok merak edilen ayrıntısı da ortaya çıktı. Bu yıl New York'ta yapılacak olan Victoria's Secret defilesinde geleneksel fantezi sutyeni hangi modelin giyeceği epeydir merak konusuydu.

Sonunda bu sır ortaya çıktı: Bu yıl değerli taşlarla sutyeni Elsa Hosk giyecek.

Victoria's Secret defilelerinin en çok merak edilen parçası ve onu giyecek olan model firmanın New York Ofisi'nde tanıtıldı. Hosk, defile gecesi giyeceği 1 milyon dolarlık sutyen ile basına poz verdi.

Firmanın 1996 yılında başlattığı geleneği bir halkası olan sutyen Swarowski'nin kristal ve topaz taşlardan oluşuyor. Bedenin üst kısmını saran zincir de sutyenin dikkat çeken bir ayrıntısı.

1 milyon dolar değerindeki sutyen tam 2 bin 100 tane değerli taştan oluşuyor. Hosk'un defiye gecesi giyeceği fantezi sutyen tam 930 saatte hazırlandı.

Fantasy sutyen geçen yıl Lais Ribeiro tarafından tanıtılmıştı.

Daha önceki yıllarda da Lily Aldridge, Candice Swanepoel, Miranda Kerr, Adriana Lima, Marisa Miller, Selita Ebanks, Karolina Kurkova, Gisele Bundchen, Tyra Banks, Daniela Pestova gibi modeller giymişti.