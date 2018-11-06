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Merakla bekleniyordu! Bu yıl Victoria's Secret fantezi sütyenini Elsa Hosk giyecek

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

Yılın moda şovu Victoria's Secret için geri sayım sürüyor. Gecenin en çok merak edilen ayrıntısı ise fantezi sütyeni bu yıl kimin taşıyacağıydı. Victoria's Secret instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sütyeni Elsa Hosk'un giyeceğini duyurdu.

Merakla bekleniyordu! Bu yıl Victoria's Secret fantezi sütyenini Elsa Hosk giyecek

Yılın moda olayına sayılı günler kala o gecenin en çok merak edilen ayrıntısı da ortaya çıktı. Bu yıl New York'ta yapılacak olan Victoria's Secret defilesinde geleneksel fantezi sutyeni hangi modelin giyeceği epeydir merak konusuydu.

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Sonunda bu sır ortaya çıktı: Bu yıl değerli taşlarla sutyeni Elsa Hosk giyecek.

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Victoria's Secret defilelerinin en çok merak edilen parçası ve onu giyecek olan model firmanın New York Ofisi'nde tanıtıldı. Hosk, defile gecesi giyeceği 1 milyon dolarlık sutyen ile basına poz verdi.

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Firmanın 1996 yılında başlattığı geleneği bir halkası olan sutyen Swarowski'nin kristal ve topaz taşlardan oluşuyor. Bedenin üst kısmını saran zincir de sutyenin dikkat çeken bir ayrıntısı.

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1 milyon dolar değerindeki sutyen tam 2 bin 100 tane değerli taştan oluşuyor. Hosk'un defiye gecesi giyeceği fantezi sutyen tam 930 saatte hazırlandı.

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Fantasy sutyen geçen yıl Lais Ribeiro tarafından tanıtılmıştı.

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Daha önceki yıllarda da Lily Aldridge, Candice Swanepoel, Miranda Kerr, Adriana Lima, Marisa Miller, Selita Ebanks, Karolina Kurkova, Gisele Bundchen, Tyra Banks, Daniela Pestova gibi modeller giymişti.

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Firmanın 1996'daki ilk fantezi sutyenini tanıtan model ise Claudia Schiffer oldu. 2014 yılında ilk kez iki kez üretilen fantezi sutyeni ise Adriana Lima ile Alessandra Ambrosio tanıttı.

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Heidi Klum, Adriana Lima ve Gisele Bundchen ise en çok fantezi sutyen tanıtan modeller oldu.

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Victoria's Secret Victoria's Secret fantezi sütyen Elsa Hosk

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