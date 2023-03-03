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Meral Akşener altılı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Meral Akşener'den canlı yayında altılı masa açıklaması!

03.03.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Adayı'nı belirlemek için düzenlenen toplantının ardından altılı masadan ayrıldığını açıkladı. Canlı yayında tarihi açıklama yapan Meral Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz" dedi. Peki Meral Akşener altılı masadan neden ayrıldı? İşte Meral Akşener'in altılı masa açıklaması!

Meral Akşener altılı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Meral Akşener'den canlı yayında altılı masa açıklaması!

Altılı masa geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplantı. Toplantının ardından açıklama için pazartesi günü işaret edildi. İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na sıcak bakmadığına dair kulis iddiaları gündemde yer aldı. Meral Akşener, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen toplantının ardından altılı masadan ayrıldığını duyurdu ve açıklama yaptı. Peki Meral Akşener altılı masadan neden ayrıldı? İşte o açıklama...

Meral Akşener altılı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Meral Akşener'den canlı yayında altılı masa açıklaması!

MERAL AKŞENER ALTILI MASADAN NEDEN AYRILDI?

Meral Akşener ne kumar ne de noter masasına oturmayacaklarını söyledi ve masaya aday olarak Yavaş ve İmamoğlu'nun ismini sunduklarını açıkladı. İki isme çağrı yapan Akşener, 5 partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylediğini ancak İyi Parti olarak kendilerinin ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu masaya aday olarak sunduklarını belirtti. İşte Akşener'in tüm açıklaması...

"MİLLETİMİZİN BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİK"

"En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Buna boyun eğmeyecektir.

Nasıl ki 2010'da milletin istikbaline kast edenlerin karşısında durduk bugün dimdik duruyoruz.

Nasıl ki 2015'de milletin canına kast edenlerin karşısında durduk bugün de dimdik duruyoruz.

Nasıl ki 2020 yılında ceketimi assam seçilirim diyenlerin karşısında durduk bugün de aynı şekilde dimdik duruyoruz.

Bugün de ceketimi assam seçilim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz.

Bu bizim partimizin kuruluş sebebidir, varoluş sebebidir.

Biz bu günlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik.

Milletimizin beklentilerini dinledik.

Meral Akşener altılı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Meral Akşener'den canlı yayında altılı masa açıklaması

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU MASAYA SUNDUK"

Tüm farklılıklarımıza rağmen 5 partiyle bir masaya oturduk. Birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Dünkü toplantıda da aday konusunu tartıştık. 5 parti bize cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini getirdi. Biz ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu masaya aday olarak sunduk.

Meral Akşener altılı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Meral Akşener'den canlı yayında altılı masa açıklaması!

Kesin bir biçimde bu teklif reddedildi. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.

Meral Akşener altılı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Meral Akşener'den canlı yayında altılı masa açıklaması!

"İFTİRAYA UĞRADIK, LİNÇ YEDİK"

Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. İftiraya uğradık, linç yedik. Ancak ne yazık ki olmadı. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.

Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa potansiyel adayların tartışılabildiği bir aday olmaktan çıkmış, bir noter masasına dönüşmüştür.

Meral Akşener altılı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Meral Akşener'den canlı yayında altılı masa açıklaması!

"NOTER MASASINDA OLMAYACAĞIZ"

Biz ne olursa olsun imzamızın ve milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız.

Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.

"MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"

Sayın Mansur Yavaş'a ve sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz.

Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi görüp yanınızda durdu.

Bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken milletimiz size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır.

Bu vazife sadece bir dayatmayı değil, topyekûn bir dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Sadece bir kişiyi değil, kendini milletten büyük gören çirkin zihniyeti yenme vazifesidir. Geleceğimizin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir.

Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez, görmezden gelinemez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bize düşen bir seçim yapmaktır. Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız.

Ya tarih yazacağız ya da tarih kalacağız."


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