Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'helallik' tepkisi

İYİ Parti Lideri Akşener, Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın esnaftan helallik istemesine ateş püsküren Akşener "AK Parti balonu artık patlamıştır. Milletin 19 yıldır sırtında taşıdığı iktidar, milletinin yanında 13 ay duramamıştır" dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Dünya siyasetinde bir değişim var. Ergen tavırlı popülist liderler seçimleri kaybedip tarihin tozlu sayfalarına karışıyor. Her biri de giderayak bir sorun üretiyor. Bunu Filistin'de yaşıyoruz. Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak için sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı.

İsrailli Arap partileri de yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Savaş tüccarlardı kazandı. Değişim istemeyen statükocular kazandı. Kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti.

Bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail'i caydıracak bir somut adım görmedik. İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Bu ilişkiler askıya alındı mı? Hayır alınmadı. Mesela Kürecik Radar Üssü var. Bu üs kapatılmadı. Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratlar var. Bu hususta arkadaşların hakkını teslim etmemiz lazım. Doğu Türkistan için bu kadarını bile yapamadılar. Sayın Erdoğan kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor. Samimiyetsiz ağlak tavırlarınızla, Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı artık kimse yemiyor.