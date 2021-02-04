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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı'na: Torunu yaşındaki çocukları dinlese kavga bitecek

04.02.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı'na: Torunu yaşındaki çocukları dinlese kavga bitecek

Meral Akşener, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin, "O çocuklar da haklılar. Öyle bir hale dönüştürüldü ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu çocuklara döndü dedi ki 'Bunlar teröristtir'. Torunu yaşındaki çocukların sözünü dinlese, zaten kavga bitecek." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesindeki Karum Taksi Durağını ziyaret etti. Akşener, durakta taksicilerin sıkıntılarını dinledi, sohbet etti.

ANISINI ANLATTI

Bir anısını paylaşarak sözlerine başlayan Akşener, 1995'te Doğru Yol Partisi İstanbul 4'üncü sıradan milletvekili adayı olduğu dönemde, bu sıradan seçilmesinin imkansız olduğunun söylendiğini belirtti.
Avcılar'da bir taksi durağından seçim gezisine başladıklarını anlatan Akşener, "O zaman da gencim. Taksi durağında bir amcamız, 'Biz çok bereketliyiz. Sen seçileceksin' dedi. O zaman ben dördüncü sıradan seçildim. Bugün de yine inşallah, uğur getirsin diyoruz." ifadesini kullandı.

TAKSİCİLERİ DİNLEDİ

Taksici esnafının, "zor durumda oldukları, evlerinin geçimini sağlayamadıkları, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu, salgın nedeniyle müşterilerinin azaldığı" yönündeki şikayetlerini dinleyen Akşener, şunları söyledi:

"Büyük bir problem var. Krediler faizsiz ötelensin, faizini de devlet, hazine üstlensin ama bu yapılmadı. Biz esnafı, ekonomiyi konuşturmaya çalışıyoruz. Ama değerler üzerinde çatışmak anlamsız. Sizin yaşadıklarınız zor. Siyasetçi için çok kolay. Seçmen velinimet olduğu zaman siyasetçiyi seçmen tanzim eder. Biz sizi ikna edebilirsek, var kalırız, ikna edemezsek başkası gelir. Patron sizsiniz. Bu unutuldu Türkiye'de. Ben aslında bunu hatırlatıyorum esnaf üzerinden. En zor durumda olan esnaf. Aynı anda 8 kalemden fazla insana fayda sağlıyorsunuz. Bir lokantada pek çok kişi çalışıyor. Önemli bir istihdam yaratıyorsunuz."

RESTORANLARIN AÇILMASI TALEBİ

Bu arada, Akşener'in ziyaretini duyan bazı vatandaşlar da durağa geldi. Restoran sahibi bir vatandaş, 16 Mart'tan bugüne kadar kapalı olduklarını, restoranlarını açmak istediklerini belirterek, devletten acil çözüm beklediklerini, büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Akşener, restoran sahibini dinledikten sonra, tüm sorunları kamuoyunun dikkatine sunduklarını belirterek, "Bizim derdimiz oy toplamak değil. Biz sizin derdinizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bu hafta müzisyenlerle ilgili de konuşacağım. Onlar da çok zor durumdalar. Siyasetin ve muhalefetin anlamı bu, iktidarın gözünün içine sizi göstermek. İktidarın çare üretmesinin takibini yapmak bizim görevimiz." dedi.

"TORUNU YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DİNLESE..."

Meral Akşener, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin de "Biz bir haftadır ağır biçimde Boğaziçi Üniversitesini konuştuk. Konuşmakta haklıyız. O çocuklar da haklılar. Öyle bir hale dönüştürüldü ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu çocuklara döndü dedi ki 'Bunlar teröristtir'. Torunu yaşındaki çocukların sözünü dinlese, zaten kavga bitecek." diye konuştu.

Taksiciler, sohbetin ardından Akşener ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)

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