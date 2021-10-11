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Meral Akşener'den Fahrettin Altun sorusuna yanıt: Atanmışlara yanıt vermiyorum

11.10.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken anlar yaşandı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'siyasi cinayet' açıklamasını hatırlatması üzerine Akşener, "Atanmışlara cevap vermiyorum ben" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den Fahrettin Altun sorusuna yanıt: Atanmışlara yanıt vermiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN 'SİYASİ CİNAYETLER' PAYLAŞIMI

Basın toplantısının yapıldığı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Twitter üzerinden yanıt verdi.

Altun, Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.

Muhalefetten 'siyasi cinayet' iddiası! Fahrettin Altun'dan açıklamaMuhalefetten 'siyasi cinayet' iddiası! Fahrettin Altun'dan açıklama

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Bir gazetecinin bu açıklamayı hatırlatması üzerine Akşener, “Atanmışlara cevap vermiyorum ben.” demekle yetindi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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