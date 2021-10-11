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Muhalefetten 'siyasi cinayet' iddiası! Fahrettin Altun'dan açıklama

11.10.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin 'siyasi cinayet' iddiasıyla ilgili "Ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Muhalefetten 'siyasi cinayet' iddiası! Fahrettin Altun'dan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da 'siyasi cinayet' iddiasında bulundu.

Aydın "Bizim de aldığımız suikast duyumları var." açıklamasını yaptı.Aydın "Eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Koray Aydın: Aldığımız suikast duyumları varİYİ Partili Koray Aydın: Aldığımız suikast duyumları var

FAHRETTİN ALTUN: ELLERİNDEKİ BİLGİLERİ SAVCILARIMIZLA PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUM

Bu gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetten gelen iddialara yanıt verdi. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz."


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Kemal Kılıçdaroğlu
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