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Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 08:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşması partiyi karıştırdı.

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan himayesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katılması parti tabanında tartışma yarattı. Parti kulislerinde Akşener’in bu hamlesi “meşrulaşma adımı” olarak değerlendirilirken, “Bize FETÖ’cü diyenlerin yanında ne işimiz var” tepkileri yükseldi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin kulis haberine göre, Akşener’in “Geçmişimizde saray yancılığı hiç yok” ifadesini anımsatan partililer, resepsiyon görüntülerini eleştirdi. Parti kulislerinde ise Akşener’in bu hamlesi, partiye yönelik yaratılan tartışmalara karşı “meşrulaşma adımı” olarak yorumlandı.

Resepsiyona Akşener ve ekibinin tam kadro katılacağının duyurulmasına karşın üst düzey parti yönetimindeki “davetli fireleri”, tepkinin daha da büyüyeceği değerlendirmesine neden oldu. Parti içerisindeki tepkilere karşılık İyi Parti yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidişi, Başkanlık Divanı kararı olarak savunduğu öğrenildi.

'ARKASINDAYIZ'

Saray’daki törenlere katılımı Cumhuriyet’e değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, “Biz bu kutuplaştırıcı atmosfere milli bayramların da ortak edilmesine karşıyız. Arkadaşlarımız da aldığımız bir kararın ardından dünkü etkinliklere katıldılar. Bizim Saray ve iktidara yönelik eleştirilerimizin dün de bugün de arkasındayız. Bunun altında başka bir şey aramak doğru değil” dedi.

'İKTİDAR EKONOMİK VERİLERİ ÇARPITIYOR'

Akşener, ekonomideki kötü gidiş ve dış politikadaki gelişmelere yönelik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın muhalefet partilerine bilgi verilmesi için iktidara çağrıda bulundu. Akşener, iktidarın ekonomi istatistiklerini Sovyetler Birliği uygulamalarına benzeterek, “Ekonomik duruma ilişkin olarak ortada uçuşan rakamlar ise iktidarın en güçlü olduğu alanın çarpıtılan istatistikler olduğunu ortaya koymaktadır. Gündemdeki sorunlar eğer bir ‘milli mücadele’ gerektirmekteyse alınması gerekecek tedbirlerin vüsatı AKP-MHP ittifakını aşmak durumundadır” dedi. Çavuşoğlu ile Albayrak’a “muhalefet partilerini topluca bilgilendirin” çağrısı yaptı.


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İYİ parti Meral Akşener erdoğan 30 Ağustos

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
siz hangi üldede yaşıyorsunuz siyaset yapıyorsunuz iktidar olmak istiyorsunuz bu kafa neyin kafası böyle chp kafası mı bu böyle giderseniz ilk seçimde sizi ümit görenler bir daha ki seçimde sizi gömer bunu bilin
anladım ne kadar cahil insan var. siyaset yapıyor.seçimyarıştır. herşey mubahtır.seçimden sonra ulkenin menfaati kollanır. sevsenizde sevmesenizde adam cumhurbaşkanı. saygı duymak lazım.bu resimden rahatsız olanlar cahillerdir.
Anlayında sizden hiç bir şey olma kuruldugunuz gündem bu yana hep kaosdasınız bende umutlanmıştım ama gördükki boşşşş çıktınız. chp ulusalcı kesim oy vermeseydi narajı mümkün degil geçemezdiniz. Bir dahada rüyanızda görürsünüz zaten.
Normaldir Fetöcülerin dolduğu bir parti ve fetôye savaş açan bir reis :)
siyasi rekabet düşmanlık demek değildir. farklılık nezaketi bertaraf etmemeli. Bu hareketleri daha çok görmemiz gerekir
MERAL İYİ PARTİ DENEN ZIMBIRTIYA OY VEREN MİLYONLARI TERS KÖŞE YAPTI..REYİS KARŞITI GİBİ GÖRÜNÜP OY İSTEDİ İŞİ BİTTİKTEN SONRA MİLLETE KAZIĞI BASIP KAÇAK SARAYCI VE REYİSÇİ OLDU...
Akşener doğru yapmış tabiiki gidecek tokalaşacak devlet adamlığı bunu gerektirir
MERALİNDE REYİSÇİ OLDUĞU BÖYLECE TESCİLLENMİŞ OLDU...
İŞTE GERÇEK MERAL BU..GERÇEK YÜZÜNÜNİHAYET GÖSTERDİ..ARTIK KÖTÜ PARTİDE KİMSE KALMAZ SANIRIMM...
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